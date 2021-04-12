В Бразилии появится новая статуя Христа выше предыдущей

Статуя Христа-Защитника, строящаяся в городе Энкантадо в Бразилии, станет третьей по величине в мире.

СУХУМ, 12 - Sputnik. В Бразилии строят второй монумент Иисусу Христу, который будет выше знаменитого Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро, сообщает РИА Новости со ссылкой на New York Post.

Новая статуя будет называться Христос-Защитник: ее высота составит 43 метра, что на пять метров больше, чем у Христа-Искупителя. Стоимость проекта оценивается в два миллиона реалов, или 350 тысяч долларов.

Идея возведения монумента принадлежит мэру города Энкантадо Адроальдо Конзаттии, который умер в марте от осложнений COVID-19. По задумке, сооружение должно привлечь туристов в город и укрепить веру бразильских католиков.