Посольство России упрекнуло Госдеп США в искажении памяти о Гагарине

Дипломаты отметили, что внешнеполитическое ведомство не в первый раз "демонстрирует беспамятство", когда речь заходит про историю освоения космоса.

СУХУМ, 13 апр - Sputnik. Посольство России в Вашингтоне заявило о "беспамятстве" Госдепартамента после того, как ведомство на своей русскоязычной странице в Facebook не упомянуло первого космонавта Земли Юрия Гагарина в посте о Дне космонавтике 12 апреля. Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации американцев говорилось, что по всему миру отмечают шестидесятилетие пребывания человека в космосе. Помимо отсутствия упоминания Гагарина, там не указывалось, что первая страна, отправившая человека в космос, — это СССР, а на прикрепленной фотографии был запечатлен один из американских астронавтов с флагом США на рукаве скафандра.

"С сожалением отмечаем, что уже не в первый раз госдепартамент США демонстрирует беспамятство в том, что касается истории освоения космоса", — говорится в комментарии диппредставительства.

Российские дипломаты напомнили, что Генеральная Ассамблея ООН объявила 12 апреля Международным днем полета человека в космос в память о полете Гагарина, совершившего 60 лет назад, в 1961 году, первый в истории человечества орбитальный виток вокруг Земли.

В посольстве также рассказали "забывчивым коллегам", что они могут увидеть бюст Гагарина в Национальном музее воздухоплавания и аэронавтики в Вашингтоне. Скульптуры Гагарина также установлены в Кливленде, Колорадо-Спрингс, Нью-Йорке, Хьюстоне и Чикаго.

Дипломаты упомянули и о признании факта первенства СССР в пилотируемой космонавтике президентом Джоном Кеннеди в 1961 году, и о недавней отправке на МКС астронавта НАСА Марка Ванде Хая на корабле "Союз", носящем имя Гагарина.

Юрий Алексеевич Гагарин 12 апреля 1961 года облетел Землю на корабле "Восток — 1", проведя в космическом пространстве больше 100 минут. На орбите он докладывал о своих ощущениях и проводил простые эксперименты — ел, пил и делал записи карандашом. Через несколько дней после возвращения космонавту присвоили звание Героя Советского Союза.

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