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В Турции прошла акция против отправки кораблей США в Черном море

© Sputnik / Burcu Okutan
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Турецкие молодежные организации выразили протест против отправки американских военных кораблей в Черном море

СУХУМ, 14 апр - Sputnik. Турецкие молодежные организации выразили протест против отправки американских военных кораблей в Черном море, пишет Sputnik Турция. 

Турецкие студенты, члены левых молодежных организаций, устроили акцию протеста в Стамбуле против отправки США двух военных кораблей в Черное море с проходом через Босфор и Дарданеллы. 

  • Турецкие молодежные организации выразили протест против отправки американских военных кораблей в Черном море
    © Sputnik / Burcu Okutan
  • Турецкие молодежные организации выразили протест против отправки американских военных кораблей в Черном море
    © Sputnik / Burcu Okutan
  • Турецкие молодежные организации выразили протест против отправки американских военных кораблей в Черном море
    © Sputnik / Burcu Okutan
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© Sputnik / Burcu Okutan
Турецкие молодежные организации выразили протест против отправки американских военных кораблей в Черном море

Несколько десятков протестующих собрались в районе Бешикташ у дворца Долмабахче и выступили с заявлением, в котором назвали данное решение США "проявлением империалистической агрессии".  

"Мы пришли сюда для того, что показать, что, как и в прошлом, молодежь нашей страны сплачивается для противостояния американскому империализму и его сторонникам, и не собирается склонять голову перед агрессией США", - заявила участница акции, студентка Гёкче Йылмаз в комментарии агентству.

В заявлении подчеркивалось, что "украинские власти под давлением США и ЕС проводят агрессивную политику в отношении России и Донбасса", а "действия США в регионе принесут хаос, поскольку направлены против мира и свободы".

© Foto / Максим Блинов
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"США не могут принести в другую страну ничего, кроме бедности, порабощения и войны. Америка - главный враг мира и свободы. Миллионы погибших в результате империалистических атак в Ираке, Сирии, Афганистане, Йемене и Югославии самым очевидным образом демонстрируют, что присутствие США  означает для народов региона. Жизненно важно бороться всеми силами против американского империализма . На глазах у мировой общественности разжигаются войны. Сказать этому "нет" - это обязанность каждого, кто отстаивает свободу, независимость и мир", - говорится в совместном заявлении протестующих.

Участники акции скандировали лозунги и держали плакаты с надписями "США, убирайся вон из Черного моря!" и "Будь проклят американский империализм".

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