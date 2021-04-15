В России появилась иммуноферментная тест-система для определения антител к COVID-19

СУХУМ, 15 апр - Sputnik. Роспотребнадзор зарегистрировал первую в России иммуноферментную тест-систему для количественного определения антител к коронавирусу, сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт ведомства.

"ФБУН НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора разработал и зарегистрировал первую в РФ иммуноферментную тест-систему для количественного определения антител в крови к коронавирусу SARS-CoV-2 у лиц, инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, с клиническими признаками COVID-19, в том числе переболевших в прошлом или контактировавших с коронавирусом в прошлом при отсутствии клинической симптоматики", - говорится в сообщении.

Отмечается, что тест обладает высокой аналитической чувствительностью, что позволяет определять количество антител при их низком уровне в образцах сыворотки или плазмы крови. С помощью этого набора реагентов, можно оценить степень выраженности антительного иммунного ответа от очень низкого уровня до очень высокого, что делает его полезным для принятия решения о дополнительной вакцинации против коронавируса, добавляют в ведомстве.