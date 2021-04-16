СУХУМ, 16 апр - Sputnik. Президент США Джо Байден выступил с речью, посвященной России. Американский лидер заявил, что намерен ответственно подходить к отношениям с Москвой и выразил уверенность, что обе стороны могут вместе заниматься глобальными проблемами, сообщает РИА Новости.

По словам Байдена, Соединенные Штаты и Россия как две великие державы несут значительную ответственность за глобальную стабильность, но также и за выстраивание двусторонних отношений.

"Мы две большие страны со значительной долей ответственности за мировую стабильность. Президент Путин и я несем серьезную ответственность за выстраивание наших отношений, я отношусь к этой ответственности очень серьезно, уверен, что он относится к этому так же", - отметил президент США.

По его мнению, у Вашингтона и Москвы есть области, в которых обе стороны "могут и должны работать вместе".

"Мы можем ответить на глобальные вызовы, которые требуют от России и США работать вместе, включая усмирение ядерных угроз, исходящих от Ирана и Северной Кореи, глобальная победа над нынешней пандемией и ответ на экзистенциальный кризис изменений климата", - пояснил Байден.

В своей речи американский лидер затронул и телефонный разговор с Путиным, который состоялся во вторник по инициативе Вашингтона. Байден сказал, что в беседе с российским коллегой сообщил ему о решении "не заходить слишком далеко" с ограничительными мерами.

Байден уточнил, что накануне ввел санкции против России "из-за вмешательства в выборы в США". Он добавил, что "мог пойти в своем отпоре и дальше", однако "выбрал другой образ действий и предпочел отпор, пропорциональный нанесенному ущербу".

В четверг США расширили антироссийские санкции и объявили о высылке десяти дипломатов. В российском МИД заявили, что санкционный курс США не отвечает интересам народов обеих стран, и что Россия прорабатывает серию ответных мер.