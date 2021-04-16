Лавров: Россия введет ответные санкции против США

СУХУМ, 16 апр - Sputnik. Москва готовит ответ на введенные накануне санкции США, из России также вышлют десять американских дипломатов, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Десять дипломатов были включены в список, который нам был передан с просьбой, чтобы они уехали. Мы ответим на эту меру зеркально. Предложим тоже десяти дипломатам США в России покинуть нашу страну", — сказал глава МИД на пресс-конференции по итогам переговоров с сербским коллегой Николой Селаковичем.

Лавров подчеркнул, что российская экономика справится с новым ограничениями, и санкции США "по плечу России".

"Мы выпустим заявление министерства иностранных дел, в котором изложим те меры, которые одобрил президент России в ответ на абсолютно недружественные, ничем не спровоцированные действия, которые были объявлены Вашингтоном в отношении РФ, наших граждан, физических и юридических лиц, в отношении нашей финансовой системы", - сказал Лавров.

США в четверг ввели новые санкции против России, под их действие попали 32 физических лица и объединения. Санкции также запрещают финучреждениям США покупать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня. Кроме того, Вашингтон заявил, что высылает из страны 10 сотрудников российской дипмиссии.

Как заявил МИД РФ, санкционный курс США не отвечает интересам народов двух стран. Ответ на санкции США будет проработан, и в ближайшее время о нем узнают, добавили в ведомстве.