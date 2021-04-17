В России ответили на беспокойство НАТО из-за доступа в Азов и Черное море

СУХУМ, 17 апр - Sputnik. Депутаты Госдумы России в беседе с РИА Новости прокомментировали претензии НАТО из-за планов РФ ограничить доступ в Азов и Черное море.

НАТО призвала обеспечить свободный доступ в порты Украины на Азовском море, а также свободу судоходства.

"Наглость потеряла границы"

По словам депутата Руслана Бальбека, подобные призывы альянса должны "звучать перед другой аудиторией". Россия сама разберется, кого пускать через подконтрольный ей пролив, подчеркнул парламентарий.

"Может, им еще наши аэродромы под Москвой освободить для удобства? Наглость этих господ потеряла разумные границы: то Крым им отдай, то пролив освободи. Завтра, может, разоружение произвести, чтоб генсека НАТО ублажить? Обойдутся без Азовского моря, пусть в другие порты заходят, а на чужие проливы нечего рот разевать", — сказал Бальбек в беседе с РИА Новости.

"Не нервничать"

В свою очередь депутат Госдумы Михаил Шеремет напомнил, что Москва действует исключительно в рамках национального и международного права, в частности морского права.

"Надо успокоиться, дышать ровно, не нервничать. <...> Учитывая ситуацию, которая складывается у наших границ, мы вынужденно укрепляем и защищаем свои приграничные территории", — отметил Шеремет в интервью РИА Новости.

Он добавил, что Россия принимает все меры для обеспечения безопасного судоходства в ее территориальных водах и не допущения провокаций.

"Не стоит политизировать"

На правомерность перекрытия части акватории Черного моря в пределах территориальных вод России указал также и глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

"Не стоит политизировать и спекулировать на теме закрытия части акватории Черного моря у берегов Крыма. Призываем власти Украины и западных стран перестать вмешиваться во внутренние дела России. Россия вправе принимать любые меры и действия в своих территориальных водах для защиты государственных интересов", — заявил парламентарий в разговоре с РИА Новости.

Россия всегда ведет себя в международных отношениях корректно и сдержанно, поэтому другим странам стоит брать с нее пример, считает собеседник агентства. Кроме того, меры Москвы оправданы и целесообразны, учитывая постоянное нагнетание обстановки Украиной и странами НАТО у границ России, заключил Гемпель.

Временное перекрытие

Согласно данным бюллетеня Управления навигации и океанографии Минобороны, с 24 апреля до 31 октября приостанавливается осуществление права мирного прохода через территориальные воды Российской Федерации для иностранных военных кораблей и других государственных судов в трех районах Черного моря.

Речь идет о вытянутом участке акватории вдоль побережья Крыма (примерно от Севастополя до Гурзуфа), прямоугольном районе у берегов Керченского полуострова , а также небольшом участке моря около западной оконечности Крыма.

МИД Украины выразил Москве протест из-за закрытия части акватории Черного моря. Киев заявил, что Россия пошла на этот шаг под предлогом проведения военных учений. При этом сам Керченский пролив и подход к нему, по данным бюллетеня, не попадают в указанные зоны, а все планируемые к закрытию районы распространяются только до внешней границы территориального моря Российской Федерации.