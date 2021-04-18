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Часть пользователей WhatsApp в мае будут "отключены"

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
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Sputnik Абхазия
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Абонентам предлагают либо принять новые условия, либо экспортировать историю чатов и удалить аккаунт.

СУХУМ, 18 апр - Sputnik. Пользователи WhatsApp, которые до 15 мая не примут новые пользовательские условия мессенджера, смогут использовать приложением только в ограниченном режиме, сообщается на сайте сервиса.

"Чтобы у вас было достаточно времени для ознакомления с изменениями в удобном для вас темпе, мы продлили срок их принятия до 15 мая", — говорится в сообщении.

Если пользователь откажется принимать новые правила, его аккаунт не удалят. Но функциональность мессенджера будет серьезно ограничена. Из доступных опций останутся только звонки и уведомления, читать и отправлять сообщения будет нельзя.

Новое соглашение предусматривает передачу Facebook личной информации, в том числе данных о номере телефона, сведений о транзакциях, информации о мобильном устройстве. 

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