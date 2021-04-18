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Президентские выборы пройдут в Сирии в мае

© Sputnik / Михаил Воскресенский
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Sputnik Абхазия
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Главой государства с 2014 года является Башар Асад. По конституции президент может занимать пост два срока подряд по семь лет.

СУХУМ, 18 апр - Sputnik. Президентские выборы в Сирии на территории страны пройдут 26 мая, такое решение принял Народный совет (парламент)пишет РИА Новости.

Выдвижение кандидатов начнется с 19 апреля и продлится десять дней. 

Сирийские граждане, которые находятся за пределами страны, смогут принять участие в голосовании на территории дипмиссий 20 мая, с 07:00 до 19:00. Регистрация кандидатов начинается с понедельника, 19 апреля, и продлится в течение десяти дней", - отмечается в решении, озвученном на заседании парламента.

Президент Башар Асад приступил к своим обязанностям главы государства 16 июля 2014 года после проведения президентских выборов согласно новой конституции 2012 года. По конституции президент может занимать пост два срока подряд по семь лет.

Абхазия и Сирийская Арабская Республика объявили о взаимном признании независимости и установлении дипломатических отношений 25 мая 2018 года. Официальному заявлению сторон предшествовала трехсторонняя встреча послов Абхазии, Сирии и Южной Осетии, которая прошла в Дамаске. Послы согласовали текст и дату выхода коммюнике, обменялись соответствующими нотами.

В конце июля 2020 года президент Сирийской Арабской Республики Башар аль-Асад принял в президентском дворце Чрезвычайного и Полномочного посла Республики Абхазия в Сирии Баграта Хутаба. Там прошла церемония вручения верительных грамот. Торжественная церемония открытия Посольства Республики Абхазия в Сирийской Арабской Республике состоялась в Дамаске 6 октября 2020 года.

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