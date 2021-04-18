Глава Минздрава России рассказал о производстве "Спутник V"

Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи.

СУХУМ, 18 апр - Sputnik. Производство российской вакцины от коронавируса "Спутник V" на сегодняшний день локализуется уже на 20 производственных площадках как в России, так и за рубежом, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление министра здравоохранения России Михаила Мурашко.

По его словам, Россия активно сотрудничает со многими странами и международными объединениями, чтобы повысить доступность вакцины от COVID-19.

"На данный момент производство локализуется на 20 таких площадках", - сказал Мурашко на специальном заседании Экономического и социального совета ООН "Вакцина для всех".

Как отметил Мурашко, уже можно говорить о миллионах вакцинированных от коронавируса россиян.

Первая в мире вакцина от коронавируса, зарегистрированная Минздравом России в августе 2020 года, получила название "Спутник V". В настоящее время препарат одобрен в 60 странах с общим населением около трех миллиардов человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале The Lancet.