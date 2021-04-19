Избыток нефти в мировых хранилищах почти исчерпан

СУХУМ, 19 апр - Sputnik. Избыток нефти, накопившийся в мировых хранилищах за время пандемии коронавируса и сокращения спроса на топливо, практически исчерпан, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на данные экономистов из Citigroup и Международного энергетического агентства (МЭА).
По данным экспертов, только Китай сохранил избыточные запасы нефти, которые используются для новых нефтеперерабатывающих предприятий.
В феврале в хранилищах оставалось менее одной пятой части от накопленных объемов топлива. К сегодняшнему дню количество топлива еще больше сократилось.
По мнению экономистов, новый баланс на мировом рынке нефти и растущий спрос на топливо со стороны восстанавливающийся мировой экономики уже привели к подорожанию нефти до 67 долларов за баррель.
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