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Избыток нефти в мировых хранилищах почти исчерпан

© Sputnik / Максим Богодвид
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/world/20210419/1032250181/Izbytok-nefti-v-mirovykh-khranilischakh-pochti-ischerpan-.html

Международное энергетическое агентство сообщало, что по состоянию на февраль в хранилищах оставалось менее одной пятой части от накопленных объемов топлива.

СУХУМ, 19 апр - Sputnik. Избыток нефти, накопившийся в мировых хранилищах за время пандемии коронавируса и сокращения спроса на топливо, практически исчерпан, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на данные экономистов из Citigroup и Международного энергетического агентства (МЭА).

© Foto / из личного архива Валерия Вайсберг
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По данным экспертов, только Китай сохранил избыточные запасы нефти, которые используются для новых нефтеперерабатывающих предприятий.

В феврале в хранилищах оставалось менее одной пятой части от накопленных объемов топлива. К сегодняшнему дню количество топлива еще больше сократилось.

По мнению экономистов, новый баланс на мировом рынке нефти и растущий спрос на топливо со стороны восстанавливающийся мировой экономики уже привели к подорожанию нефти до 67 долларов за баррель.

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