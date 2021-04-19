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Беспилотный вертолет НАСА совершил первый полет на Марсе

© Foto / NASA/JPL-Caltech/MSSS
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/world/20210419/1032253051/Bespilotnyy-vertolet-NASA-sovershil-pervyy-polet-na-Marse.html

Первый испытательный полет Ingenuity на Марсе несколько раз откладывался, должен был пройти 11 апреля.

СУХУМ, 19 апр - Sputnik. Беспилотный вертолет НАСА Ingenuity успешно совершил первый испытательный полет на Марсе, трансляция велась на сайте НАСА.

"Ingenuity совершил свой первый полет - первый полет летательного аппарата с силовой установкой на другой планете", - сообщается в Twitter НАСА.

Данные о первом полете вернулись на Землю через несколько часов после его завершения.

Вертолет Ingenuity прибыл на Марс в феврале, он является частью миссии марсохода Perseverance. Как рассчитывают в НАСА, марсоход будет наблюдать за испытанием вертолета и передавать на Землю получаемые в ходе тестового полета снимки и другие данные.

Исследовательский аппарат Perseverance 18 февраля совершил посадку в районе кратера Езеро (Jezero) на Марсе.

Миссия Mars 2020 с ровером Perseverance стартовала с Земли в июле прошлого года.

Аппарат, пятый марсоход в истории НАСА, оснащен семью научными инструментами. Ровер должен собрать образцы марсианского грунта. На борту ровера находятся устройство для получения кислорода из атмосферы Марса, а также "космический вертолет", которому предстоит впервые выполнить полет на поверхности другой планеты.

 

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