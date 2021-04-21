МИД прокомментировал обеспокоенность Меркель по поводу ситуации в Абхазии

Канцлер Германии Ангела Меркель в своем видеообращении к участникам сессии ПАСЕ во вторник выразила озабоченность ситуацией в Белоруссии, на востоке Украины, в Крыму и в ряде других регионов мира, в том числе в Абхазии.

СУХУМ, 21 апр - Sputnik. Министерство иностранных дел Абхазии раскритиковало заявление канцлера Германии Ангелы Меркель по поводу ситуации в республике и ряде регионов, об этом сообщается на сайте ведомства.

Меркель, обращаясь по видеосвязи к участникам Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) заявила, что ситуация в Белоруссии, на востоке Украины, в Крыму, Приднестровье, Южной Осетии, Абхазии, Сирии и других регионах вызывает больше чем озабоченность в связи с нарушениями прав человека.

"Если посмотреть на внешние границы Европы, то нам станет очевидно, что и сегодня мир и безопасность, стабильность и процветание не являются чем-то самим собой разумеющимися. Ситуация в Белоруссии, на востоке Украины и в Крыму, в Приднестровье, Южной Осетии, Абхазии, Нагорном Карабахе и, конечно, в Сирии и Ливии более чем тревожная. Там везде мы видим, как основные права и не в последнюю очередь свобода прессы оказываются под давлением", - заявила Ангела Меркель.

В МИДе Абхазии оценили подобные высказывания как "желание канцлера ФРГ примерить на себя роль мирового жандарма, "надзирающего" за порядком не только на Украине и в Белоруссии, но и на Ближнем Востоке и Южном Кавказе".

В МИДе уверены, что в заявлении канцлера Германии хотя и говорится о "тревожной ситуации" в ряде регионов, но при этом обходится стороной вопрос о причинах подобного положения дел.

"Так, госпожа Меркель как будто не замечает крайне провокационные действия Киева, направленные на обострение ситуации в Донбассе. Не видит канцлер Германии и связанной с этим повышенной активности США и стран НАТО в акватории Черного моря", - отмечают в пресс-службе.

Во внешнеполитическом ведомстве Абхазии считают, что "Берлину и другим европейским столицам следовало бы принять необходимые меры по снижению напряженности на востоке Украины".