Россия ответит жестко: Путин раскрыл цели на ближайшие годы

СУХУМ, 21 апр - Sputnik. В течение часа Владимир Путин перечислял меры поддержки семьям с детьми, школьникам, студентам, медикам, педагогам, почти разорившемуся туристическому бизнесу. На все инициативы правительство потратит около четырехсот миллиардов рублей за два года. Причем быстро — "без лишних бумажек, справок и волокиты". А что до внешнего мира, Россия сумеет защитить свои интересы, пообещал глава государства. Подробнее читайте в обзоре РИА Новости.

Сделайте прививку

Послание было посвящено главным образом внутренним вопросам: здравоохранению, социальной политике, экономике, и лишь в самом конце — "буквально несколько слов" о внешней политике и безопасности. Президент начал с событий прошлого года, когда мир столкнулся с пандемией.

Он вспомнил о переполненных больницах, нехватке масок, пустеющих полках в магазинах: "Эпидемия наступала, но наряду с тревогой была уверенность, что Россия преодолеет испытания". Глава государства поблагодарил россиян за огромный вклад и напряженный труд во время пандемии. Работников здравоохранения, ученых, бизнес, производство — всех, кто работал с риском для жизни, соблюдал изматывающие, но необходимые меры предосторожности.

Прозвучал эмоциональный призыв: "Пожалуйста, еще раз обращаюсь ко всем гражданам России, сделайте прививку". Иначе к осени коллективный иммунитет не сформируется.

Выплаты на детей

Пандемия сильно ударила по всем сферам жизни, в том числе и демографии, но Россия не откажется от поставленных целей. Для стимулирования рождаемости президент предложил довольно широкий перечень инициатив. Он напомнил, что весь год семьи с детьми поддерживали прямыми выплатами — "без справок, бумажек и волокиты". К слову, тут он похвалил правительство и посоветовал всем органам власти учиться работать без бумажной волокиты. Оформлять, например, федеральные пособия и пенсии в режиме одного окна: "без беготни по инстанциям".

Семьям с детьми-школьниками выплатят еще по десять тысяч рублей, это коснется и дошколят. Уже в 78 субъектах установили пособие на третьего ребенка, ввели субсидии на детей от трех до семи лет (в среднем по стране — 11 300 рублей в месяц), а к июлю готовят целостную систему поддержки.

Теперь нужно особенно поддержать родителей-одиночек. "Извините, что говорю о таких бытовых вещах, но это то, чем люди живут", — заметил Путин. С 1 июля детям от восьми до 16 лет в неполных семьях назначат в среднем по 5600 рублей.

Школьников, напомнил Путин, уже обеспечили бесплатным питанием. А чтобы сделать отдых в детских лагерях максимально доступным, он предложил возвращать половину стоимости путевки.

Президент даже упомянул о взыскании алиментов и признал: "Ну, это проблема, к сожалению, у нас в стране". Процедура не должна унижать человека: безобразно, что мать с малышом на руках обивает пороги инстанций. Глава государства подчеркнул: защита ребенка — это обязанность государства.

Будущим мамам, находящимся в сложной жизненной ситуации, назначат пособие 6350 рублей в месяц. И увеличат до ста процентов оплату больничного по уходу за ребенком до семи лет. Сейчас это зависит от стажа сотрудницы, а значит, молодые мамы получают совсем мало, что, конечно, не стимулирует рождаемость.

Пандемия обрушила доходы населения, взвинтила цены. "Но никто не говорит, что мы цены будем устанавливать, — не надо здесь тень на плетень наводить, есть рыночные механизмы. Главное — обеспечить рост реальных доходов россиян и добиться прогресса в борьбе с бедностью", — отметил Путин.

Научные проекты

Президент напомнил, что такого широкого бесплатного доступа к высшему образованию, как в России, нет практически нигде. А вскоре в вузах откроют еще 45 тысяч бюджетных мест. Не менее ста учебных заведений получат гранты на студенческие технопарки. Построят 1300 новых школ, закупят 16 тысяч школьных автобусов, увеличат зарплаты педагогам среднего профессионального образования, создадут Президентский фонд культурных инициатив.

И, похоже, вскоре пересмотрят школьные учебники истории. Глава государства "с удивлением смотрит, что там написано". "Как будто не про нас! Кто пишет, кто пропускает такие учебники? Просто удивительно. Все что угодно там может быть написано. Даже не хочу комментировать!"

Путин рассказал о важнейших научных проектах. До 2024 года на это направят 1,63 триллиона рублей. Появятся инновационные программы, которые получат статус государственной важности. России необходим мощный санитарный щит — полный цикл производства вакцин и лекарств. Страна должна быть готова в течение четырех дней разработать тест-системы от новых опасных заболеваний.

Еще одна цель — сократить выбросы парниковых газов до уровня ниже, чем в Евросоюзе. Систему ЖКХ, инфраструктуру и агропромышленный комплекс адаптируют к изменению климата, создадут систему жесткого контроля.

Напомнив об экологической катастрофе в Норильске, президент предложил предусмотреть финансовую ответственность собственников по принципу "загрязнитель платит". "Норникель", например, перечислит 146 миллиардов рублей за разлив топлива. И подход отныне простой: получил прибыль за счет природы — убери за собой. Уже в 2021-м обеспечат расширенную ответственность производителей за утилизацию упаковки. Экологические платежи "окрасят" и направят на восстановление окружающей среды.

В 12 крупнейших индустриальных центрах выбросы в атмосферу снизят на 20 процентов. Обновят алюминиевые заводы в Братске и Новокузнецке — это просто пример, работа этим не ограничится.

И, наконец, спишут в утиль устаревшие нормы и лишние проверки. Надо, чтобы построить завод в России было проще, чем в других странах, поставил задачу Путин.

Деньги в регионы

Прибыль корпоративного сектора в этом году обещает быть рекордной. И в зависимости от того как ее используют, примут решение о донастройке налогового законодательства. "Скажу без протокола, — глубоко вздохнул Путин. — Кто-то выводит дивиденды, а кто-то вкладывает. Россия будет поощрять тех, кто вкладывает".

Регионам снизят долговое бремя. Если коммерческая задолженность превышает 25 процентов дохода, ее заместят бюджетными кредитами. Причем их реструктурируют и пролонгируют до 2029 года.

Более того, введут новые инфраструктурные кредиты для регионов по ставке не более трех процентов годовых и со сроком погашения до 15 лет. Регионам до 2023-го выделят на это 500 миллиардов рублей. Принцип такой: чем меньше долгов, тем больше кредитов.

Президент призвал глав регионов работать ритмично и четко. Избегая "грубых слов", Путин дал понять: надо расторопнее приносить в правительство свои проекты, а кабмину — помогать, рассматривать идеи регионов.

Дальше — о строительстве. За счет субсидий ДОМ.РФ сможет выдавать кредиты заемщикам по минимальной ставке. Это позволит много строить. При этом президент выразил недоумение, что не у всех россиян есть газ в домах. Он уверен, что за подводку топлива непосредственно к границам домохозяйств люди платить не должны. Нужно отработать все детали с "Газпромом" и другими компаниями. "Сам проверю, как будете работать", — пообещал Путин.

К тому же в России запустят программу льготных кредитов для турбизнеса со ставкой три-пять процентов. А туристическую визу иностранцам будут оформлять дистанционно и не дольше четырех дней.

И "несколько слов" о внешней политике

Об экономике и внутренних делах государства Путин говорил больше часа. Ко внешней повестке перешел только в конце, подчеркнув, что не собирается рассуждать об этом долго. Если другие страны не хотят вести диалог и выбирают высокомерный тон, то Россия найдет способ защитить свои интересы, уверил президент.

Его возмутило, что Запад не заметил попытки госпереворота в Белоруссии: "Все делают вид, что этого вообще не происходит. Можно иметь любую точку зрения по поводу Лукашенко, но практика организации убийств — это уже слишком, все границы перешли".

Саму Россию "цепляют то тут то там": "Новый вид спорта: кто громче что-то скажет". "Мы ведем себя сдержанно и, без иронии скажу, — скромно. Часто вообще не отвечаем не только на недружественные акции, но и на откровенное хамство. Мы хотим иметь добрые отношения", — развил мысль Путин. Но со стороны все выглядит, как у Киплинга (а он, по мнению президента, великий писатель): вокруг Шерхана крутятся мелкие табаки, подвывают, чтоб задобрить своего суверена.

Но если кто-то перейдет красные линии (их России определит сама), ответ будет быстрым, асимметричным и жестким: "Организаторы любых провокаций, угрожающих коренным интересам нашей безопасности, пожалеют о содеянном так, как давно уже ни о чем не жалели".

В самом конце, уже по традиции, рассказал о вооружении. И подытожил: мы сделаем все для поставленных целей и обязательно добьемся их.