04:10 22 Апреля 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD76.82
  • EUR92.29
Поиск

Туроператоры оценили требования Роспотребнадзора для российских туристов

© Sputnik / Кирилл Брага
В мире
Получить короткую ссылку
139211
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/04/15/1032266087.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/world/20210421/1032270528/Turoperatory-otsenili-trebovaniya-Rospotrebnadzora-dlya-rossiyskikh-turistov.html

Роспотребнадзор обязал россиян, прибывающих из-за рубежа после 1 мая, дважды сдавать тест на коронавирус с интервалом не менее суток.

СУХУМ, 21 апр - Sputnik. Представители туристической отрасли разошлись во мнении относительно требований для российских путешественников сдавать два ПЦР-теста на коронавирус, ряд опрошенных РИА Новости туроператоров считает, что это дополнительные расходы для туристов, другие уверены, что тест можно сдать бесплатно, но не всем.

© Sputnik / Павел Лисицын
Путин заявил, что из-за угрозы COVID-19 надо держать под контролем все рубежи России

Роспотребнадор во вторник объявил новые требования к россиянам, прибывающим из-за границы. Граждане после 1 мая обязаны дважды сдавать тест на коронавирус с интервалом не менее суток. Соответствующее постановление главного государственного санитарного врача РФ опубликовано на официальном портале правовой информации.

"По возвращении из любого иностранного государства надо сдать два ПЦ-теста. Если в семье четыре человека, то это увеличивает стоимость даже самых дешевых направлений на 15-20%. Если посчитать по 2,5 тысячи рублей за тест, то получается по 5 тысяч рублей с человека. Итого - 20 тысяч", - сообщил гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян.

В туроператоре "Алеан" считают, что сейчас компенсировать новые затраты туристов бизнесу нечем.

"Безусловно, ограничительные меры могут сказаться на восстановлении туристического потока. Оно будет не таким быстрым. А стимулировать спрос скидками и специальными предложениями у туристического бизнеса возможности нет", - сказали в компании.

Вопросов много

В туроператоре "Интурист" отметили, что вопросов от россиян по новым правилам поступает много. "Больше всего туристов волнует вопрос со сдачей тестов после посещения или отдыха в Абхазии", - сказали в компании.

© Foto / Сочинская таможня
Жители Кубани освобождены от тестов на COVID-19 при выезде из Абхазии

Во вторник из опубликованных Роспотребнадзором разъяснений по постановлению главного государственного санитарного врача от 9 апреля 2021 года стало известно, что туристам при возвращении из Абхазии необходимо сдавать ПЦР-тест на COVID-19. От теста освобождены только жители Краснодарского края. С 1 мая при возвращении из Абхазии туристы будут дважды сдавать тесты.

По оценке "Интуриста", сдача двух ПЦР-тестов не слишком повлияет на спрос на дальнее зарубежье: в этом случае и так сдается два теста до и после поездки. "А вот по Абхазии прогнозируем существенное снижение спроса и переориентацию туристов на Сочи и Крым", - заметили в компании.

Обеспокоенность с ПЦР-тестами в Абхазию выражают и в "Алеане".

"Абхазия - самое массовое пляжное направление предстоящего летнего сезона. Ситуация осложняется тем, что это недорогой семейный отдых, а стоимость ПЦР-тестов на семью из четырех человек фактически может быть равна стоимости проживания в недорогом пансионате", - отмечают в пресс-службе компании.

Есть бесплатный вариант

По мнению вице-президента Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрия Горина, сейчас возможности тестирования на коронавирус стали более доступны для туристов.

© Sputnik / Томас Тхайцук
Спрос упал: как новые правила Роспотребнадзора сказываются на абхазском туризме

"Некоторые туроператоры, например, заключают договоры с медицинскими центрами, которые находятся, в том числе, в зданиях аэропортов, и делают специальные предложения со скидкой", - сказал он.

Горин также отметил, что у россиян, имеющих полис ОМС, есть возможность сдать тест бесплатно. "Есть возможность по записи, по возвращении из-за границы, сдать тест в поликлинике по полису ОМС. Эта услуга бесплатна. Сейчас это происходит очень быстро", - указал собеседник агентства.

"Конечно, с точки зрения платных услуг это увеличивает стоимость путешествия. Для тех, кто отдыхает семьями - дополнительные расходы к туру. Но это не отпугивает туристов. Не стоит забывать, что туристы, путешествуя в другие страны, тоже сдают повторный тест, например на Кубе и Мальдивах", - добавил вице-президент АТОР.

Необходимо обоснование

Директор по развитию сети турагентств "ТБГ и Горячие туры" Татьяна Белова считает, что необходимо обоснование экспертов о необходимости второго ПЦР-теста, которые с научной точки зрения обоснуют потребителям необходимость и пользу данного постановления. По ее мнению, также необходимы дополнительные разъяснения по туристам, которые имеют прививку от коронавируса.

© Sputnik / Грецов Константин
Назаров прокомментировал ситуацию с ужесточением антиковидных правил въезда в Россию

"С точки зрения влияния на спрос, туристы, уже оформившие и оплатившие свои туры, попали в ситуации вынужденных дополнительных расходов, что, безусловно, их не остановит. Далее новые заявки на путешествия будут оформлять туристы, для которых 8-10 тысяч рублей - не значительная сумма. И мы еще больше увидим расслоение на бедных и богатых на примере возможности приобретения путешествий за рубеж", - добавила она.

Туроператоры рекомендуют туристам внимательно следить за информацией в справках для вылета и по прилету. Там обозначено время, за которое должен быть сдан ПЦР-тест. Получая справку туристам советуют убедиться в наличии информации о времени забора биоматериала.

"При вылете за рубеж срок в основном отсчитываться со времени прибытия в страну путешествия. И лучше иметь небольшой запас времени на случай задержки вылета. Также, по прилёту в страну, не стоит затягивать сдачу теста, во избежании наложения штрафа", - сказала Белова.

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Глаза разума: победители конкурса All About Photo Awards 2021
"Навстречу жизни": "Ашана" собирает деньги на покупку инвалидных колясок для детей
График выплат российских пенсий в Абхазии: апрель
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться