Туроператоры оценили требования Роспотребнадзора для российских туристов

Роспотребнадзор обязал россиян, прибывающих из-за рубежа после 1 мая, дважды сдавать тест на коронавирус с интервалом не менее суток.

СУХУМ, 21 апр - Sputnik. Представители туристической отрасли разошлись во мнении относительно требований для российских путешественников сдавать два ПЦР-теста на коронавирус, ряд опрошенных РИА Новости туроператоров считает, что это дополнительные расходы для туристов, другие уверены, что тест можно сдать бесплатно, но не всем.

Роспотребнадор во вторник объявил новые требования к россиянам, прибывающим из-за границы. Граждане после 1 мая обязаны дважды сдавать тест на коронавирус с интервалом не менее суток. Соответствующее постановление главного государственного санитарного врача РФ опубликовано на официальном портале правовой информации.

"По возвращении из любого иностранного государства надо сдать два ПЦ-теста. Если в семье четыре человека, то это увеличивает стоимость даже самых дешевых направлений на 15-20%. Если посчитать по 2,5 тысячи рублей за тест, то получается по 5 тысяч рублей с человека. Итого - 20 тысяч", - сообщил гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян.

В туроператоре "Алеан" считают, что сейчас компенсировать новые затраты туристов бизнесу нечем.

"Безусловно, ограничительные меры могут сказаться на восстановлении туристического потока. Оно будет не таким быстрым. А стимулировать спрос скидками и специальными предложениями у туристического бизнеса возможности нет", - сказали в компании.

Вопросов много

В туроператоре "Интурист" отметили, что вопросов от россиян по новым правилам поступает много. "Больше всего туристов волнует вопрос со сдачей тестов после посещения или отдыха в Абхазии", - сказали в компании.

Во вторник из опубликованных Роспотребнадзором разъяснений по постановлению главного государственного санитарного врача от 9 апреля 2021 года стало известно, что туристам при возвращении из Абхазии необходимо сдавать ПЦР-тест на COVID-19. От теста освобождены только жители Краснодарского края. С 1 мая при возвращении из Абхазии туристы будут дважды сдавать тесты.

По оценке "Интуриста", сдача двух ПЦР-тестов не слишком повлияет на спрос на дальнее зарубежье: в этом случае и так сдается два теста до и после поездки. "А вот по Абхазии прогнозируем существенное снижение спроса и переориентацию туристов на Сочи и Крым", - заметили в компании.

Обеспокоенность с ПЦР-тестами в Абхазию выражают и в "Алеане".

"Абхазия - самое массовое пляжное направление предстоящего летнего сезона. Ситуация осложняется тем, что это недорогой семейный отдых, а стоимость ПЦР-тестов на семью из четырех человек фактически может быть равна стоимости проживания в недорогом пансионате", - отмечают в пресс-службе компании.

Есть бесплатный вариант

По мнению вице-президента Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрия Горина, сейчас возможности тестирования на коронавирус стали более доступны для туристов.

"Некоторые туроператоры, например, заключают договоры с медицинскими центрами, которые находятся, в том числе, в зданиях аэропортов, и делают специальные предложения со скидкой", - сказал он.

Горин также отметил, что у россиян, имеющих полис ОМС, есть возможность сдать тест бесплатно. "Есть возможность по записи, по возвращении из-за границы, сдать тест в поликлинике по полису ОМС. Эта услуга бесплатна. Сейчас это происходит очень быстро", - указал собеседник агентства.

"Конечно, с точки зрения платных услуг это увеличивает стоимость путешествия. Для тех, кто отдыхает семьями - дополнительные расходы к туру. Но это не отпугивает туристов. Не стоит забывать, что туристы, путешествуя в другие страны, тоже сдают повторный тест, например на Кубе и Мальдивах", - добавил вице-президент АТОР.

Необходимо обоснование

Директор по развитию сети турагентств "ТБГ и Горячие туры" Татьяна Белова считает, что необходимо обоснование экспертов о необходимости второго ПЦР-теста, которые с научной точки зрения обоснуют потребителям необходимость и пользу данного постановления. По ее мнению, также необходимы дополнительные разъяснения по туристам, которые имеют прививку от коронавируса.

"С точки зрения влияния на спрос, туристы, уже оформившие и оплатившие свои туры, попали в ситуации вынужденных дополнительных расходов, что, безусловно, их не остановит. Далее новые заявки на путешествия будут оформлять туристы, для которых 8-10 тысяч рублей - не значительная сумма. И мы еще больше увидим расслоение на бедных и богатых на примере возможности приобретения путешествий за рубеж", - добавила она.

Туроператоры рекомендуют туристам внимательно следить за информацией в справках для вылета и по прилету. Там обозначено время, за которое должен быть сдан ПЦР-тест. Получая справку туристам советуют убедиться в наличии информации о времени забора биоматериала.

"При вылете за рубеж срок в основном отсчитываться со времени прибытия в страну путешествия. И лучше иметь небольшой запас времени на случай задержки вылета. Также, по прилёту в страну, не стоит затягивать сдачу теста, во избежании наложения штрафа", - сказала Белова.