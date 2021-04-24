10:28 24 Апреля 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD75.09
  • EUR90.47
Поиск
Вид на Керченский пролив с набережной в Керчи.

Россия закроет доступ в трех районах Черного моря для иностранных кораблей

© Sputnik / Алексей Мальгавко
В мире
Получить короткую ссылку
6110
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info//i/logo-itemprop.png
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/world/20210424/1032286090/Rossiya-zakroet-dostup-v-trekh-rayonakh-Chernogo-morya-dlya-inostrannykh-korabley.html

Ограничения на мирный проход будут действовать с 21:00 24 апреля до 21:00 31 октября 2021 года.

СУХУМ, 24 апр - Sputnik. Россия намерена приостановить право на мирный проход для иностранных военных кораблей и других государственных судов в трех районах Черного моря с вечера 24 апреля. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на бюллетень Управления навигации и океанографии Минобороны.

Планируемые к закрытию зоны не будут препятствовать судоходству через Керченский пролив, кроме того, все они находятся внутри территориальных вод России.

МИД Украины заявил, что подобное решение Москвы принято под предлогом проведения военных учений, несмотря на то, что все планируемые к закрытию районы распространяются только до внешней границы территориального моря Российской Федерации.

© REUTERS / MURAD SEZER
Минобороны Абхазии прокомментировало активность НАТО в Черном море

Госдепартамент США назвал запрет иностранным судам входить в ряд районов Черного моря "неспровоцированной эскалацией" со стороны России.

В свою очередь, в ЕС считают, что закрытие Россией отдельных районов Черного моря "еще больше дестабилизирует ситуацию". Представитель внешнеполитической службы Евросоюза Питер Стано призвал отменить это решение.

Замглавы МИД Сергей Рябков, комментируя реакцию западных политиков, подчеркнул, что Россия действует в соответствии с международными договоренностями.

Российский дипломат пояснил, что речь идет о проходе судов через Керченский пролив, никаких ограничений для торгового судоходства, для использования украинских портов на Азовском море введено не было.

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Фестиваль фольклорной песни "Раида" в Государственной филармонии
"Цели достигнуты": убытие войск ЮВО и ВДВ из Крыма
График выплат российских пенсий в Абхазии: апрель
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться