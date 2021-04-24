Россия закроет доступ в трех районах Черного моря для иностранных кораблей

Ограничения на мирный проход будут действовать с 21:00 24 апреля до 21:00 31 октября 2021 года.

СУХУМ, 24 апр - Sputnik. Россия намерена приостановить право на мирный проход для иностранных военных кораблей и других государственных судов в трех районах Черного моря с вечера 24 апреля. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на бюллетень Управления навигации и океанографии Минобороны.

Планируемые к закрытию зоны не будут препятствовать судоходству через Керченский пролив, кроме того, все они находятся внутри территориальных вод России.

МИД Украины заявил, что подобное решение Москвы принято под предлогом проведения военных учений, несмотря на то, что все планируемые к закрытию районы распространяются только до внешней границы территориального моря Российской Федерации.

Госдепартамент США назвал запрет иностранным судам входить в ряд районов Черного моря "неспровоцированной эскалацией" со стороны России.

В свою очередь, в ЕС считают, что закрытие Россией отдельных районов Черного моря "еще больше дестабилизирует ситуацию". Представитель внешнеполитической службы Евросоюза Питер Стано призвал отменить это решение.

Замглавы МИД Сергей Рябков, комментируя реакцию западных политиков, подчеркнул, что Россия действует в соответствии с международными договоренностями.

Российский дипломат пояснил, что речь идет о проходе судов через Керченский пролив, никаких ограничений для торгового судоходства, для использования украинских портов на Азовском море введено не было.