Православные христиане встречают Вербное воскресенье

Вход Господень в Иерусалим, или Вербное воскресенье, отмечают в воскресенье православные, в том числе в храмах Абхазии.

СУХУМ, 25 апр - Sputnik. Вербное воскресенье - двунадесятый праздник (один из 12 главных церковных праздников), он посвящен прибытию в Иерусалим Иисуса Христа.

Согласно Евангелию, Спаситель накануне своего появления в столице воскресил четырехдневного мертвеца - Лазаря. Новость об этом уже достигла Иерусалима, когда Иисус Христос туда прибыл. Горожане встречали его как царя и мессию: устлали дорогу, по которой проезжал Иисус Христос, пальмовыми ветвями.

По церковному постному календарю, в Вербное воскресенье можно есть рыбу. Великий Пост закончился в пятницу, но впереди у верующих Страстная седмица - воспоминание о последних днях жизни Иисуса Христа и его страданиях (страстях). Страстная седмица - время самого строго в году воздержания в пище.

На Всенощном бдении освящаются окроплением святой воды распускающиеся ветви вербы (вайа) или других растений. Освященные ветви раздаются молящимся, которые стоят с зажженными свечами до конца службы, что знаменует победу жизни над смертью (воскресение).