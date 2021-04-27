13:20 27 Апреля 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD74.96
  • EUR90.47
Поиск
Илон Маск

Илон Маск: покорение Марса потребует человеческих жертв

© AP Photo / Refugio Ruiz
В мире
Получить короткую ссылку
2801
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info//i/logo-itemprop.png
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/world/20210427/1032306272/Ilon-Mask-pokorenie-Marsa-potrebuet-chelovecheskikh-zhertv.html

Компания SpaceX разрабатывает космический корабль Starship, рассчитанный на 100 человек, для полетов на Марс.

СУХУМ, 27 апр - Sputnik. Руководитель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск не исключил человеческих жертв при покорении Марса. От этом сообщает РИА Новости.

Однако недостатка в добровольцах для такого "опасного, но захватывающего приключения" нет, отметил глава SpaceX, отметив, что добровольцев для путешествия - "тысячи, если не миллионы".

"Это тяжелое и опасное путешествие, из которого вы можете не вернуться живым, но это восхитительное приключение. Звучит заманчиво. Марс - то самое место. Это реклама Марса", - пошутил Маск .

В этой связи основатель SpaceX подчеркнул, что компания никого не заставляет отправляться покорять Марс. "Только добровольцы", - сказал он, смеясь.

© AP Photo / Cai Yang/Xinhua
Гонки в космосе — победа на Земле: зачем китайцам Луна и Марс
Также Илон Маск заявил, что человечество должно стремиться к тому, чтобы вернуться на Луну и создать там постоянную базу, а позже построить город на Марсе.

Ранее космический корабль Crew Dragon с четырьмя астронавтами вышел на орбиту и начал самостоятельный полет на МКС. Сообщалось, что для созданного компанией SpaceX Илона Маска корабля это второй регулярный рейс на МКС, а предварительный испытательный полет с двумя астронавтами состоялся в мае 2019 года.

"Прошло почти полвека с тех пор, как люди в последний раз высаживались на поверхность Луны. Это слишком большой перерыв, и я считаю, что нам необходимо вернуться туда и создать там постоянную базу. И это должна быть большая база, там постоянно должен кто-то находиться. Позже нам нужно построить город на Марсе, чтобы стать космической цивилизацией, межпланетным видом", - сказал Маск на пресс-конференции после успешного выхода на орбиту Crew Dragon.

Он отметил, что человечество должно стремиться к тому, чтобы стать "представителем нескольких планет".

Компания SpaceX выиграла контракт НАСА на доставку астронавтов на поверхность Луны. Маск заявил, что высадить астронавтов на Луну к 2024 году - это реальная цель, тем более что компания планирует достичь этого в более ранние сроки.

Смотрите также:

Tesla из России: гаражные умельцы из Подмосковья собрали копию машины Илона Маска

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Вход Господень в Иерусалим, или Вербное воскресенье
Фестиваль "Дорога на Ялту": фронтовые песни на разных языках
График выплат российских пенсий в Абхазии: апрель
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться