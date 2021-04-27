Илон Маск: покорение Марса потребует человеческих жертв

СУХУМ, 27 апр - Sputnik. Руководитель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск не исключил человеческих жертв при покорении Марса. От этом сообщает РИА Новости.
Однако недостатка в добровольцах для такого "опасного, но захватывающего приключения" нет, отметил глава SpaceX, отметив, что добровольцев для путешествия - "тысячи, если не миллионы".
"Это тяжелое и опасное путешествие, из которого вы можете не вернуться живым, но это восхитительное приключение. Звучит заманчиво. Марс - то самое место. Это реклама Марса", - пошутил Маск .
В этой связи основатель SpaceX подчеркнул, что компания никого не заставляет отправляться покорять Марс. "Только добровольцы", - сказал он, смеясь.
Ранее космический корабль Crew Dragon с четырьмя астронавтами вышел на орбиту и начал самостоятельный полет на МКС. Сообщалось, что для созданного компанией SpaceX Илона Маска корабля это второй регулярный рейс на МКС, а предварительный испытательный полет с двумя астронавтами состоялся в мае 2019 года.
"Прошло почти полвека с тех пор, как люди в последний раз высаживались на поверхность Луны. Это слишком большой перерыв, и я считаю, что нам необходимо вернуться туда и создать там постоянную базу. И это должна быть большая база, там постоянно должен кто-то находиться. Позже нам нужно построить город на Марсе, чтобы стать космической цивилизацией, межпланетным видом", - сказал Маск на пресс-конференции после успешного выхода на орбиту Crew Dragon.
Он отметил, что человечество должно стремиться к тому, чтобы стать "представителем нескольких планет".
Компания SpaceX выиграла контракт НАСА на доставку астронавтов на поверхность Луны. Маск заявил, что высадить астронавтов на Луну к 2024 году - это реальная цель, тем более что компания планирует достичь этого в более ранние сроки.
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