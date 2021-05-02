18:15 02 Мая 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD74.85
  • EUR90.59
Поиск

Глава Минздрава России оценил ситуацию с коронавирусом в стране

© Sputnik / Илья Питалев
В мире
Получить короткую ссылку
80 0 0
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/05/02/1032343576.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/world/20210502/1032343608/Glava-Minzdrava-Rossii-otsenil-situatsiyu-s-koronavirusom-v-strane.html

В последние недели в России ежедневно фиксируется около девяти тысяч случаев COVID-19. Общее число заразившихся превысило 4,8 миллиона, более 110 тысяч человек умерли, 4,4 миллиона вылечились.

СУХУМ, 2 мая - Sputnik. Ситуация с COVID-19 в России остается напряженной, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко, пишет РИА Новости.

"Под наблюдением находится более 300 тысяч больных с коронавирусом. Майские праздники были продлены как нерабочий период для того, чтобы разорвать цепь передачи заболевания, — сказал он в эфире канала "Россия 1".

По словам министра, для формирования популяционного иммунитета, который даст общую защиту от вируса, необходимо провакцинировать как минимум 69,8 миллиона россиян.

© Sputnik / Томас Тхайцук
Первая партия "Спутник V" прибыла в Абхазию

На днях вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что первую прививку от коронавируса получили уже более 12 миллионов россиян, а 7,7 миллиона полностью прошли курс вакцинации.

Массовая вакцинация от COVID-19 началась в России в январе. Сейчас доступны три вакцины: "Спутник V", разработанный в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи при поддержке РФПИ, "ЭпиВакКорона", созданная в новосибирском центре "Вектор", и "КовиВак" от Центра имени Чумакова РАН. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, иммунитет, который вырабатывается после этих вакцин, защищает от всех известных мутаций коронавируса.

Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" также доставлена в Абхазию 30 апреля. По словам министра здравоохранения республики Тамаза Цахнакия, вакцинация начнется после майских праздников.

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Христово Воскресение: Пасха в Сухумском Кафедральном соборе
Путин посетил пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя
Путин посетил пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя
График выплат российских пенсий в Абхазии: апрель
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться