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Сирия, Дамаск

В президентских выборах в Сирии примут участие Асад и еще два кандидата

© AP Photo / Hassan Ammar
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Sputnik Абхазия
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Выборы президента Сирии назначены на 26 мая 2021 года, больше всего шансов на победу у действующего лидера Башара Асада.

СУХУМ, 3 мая - Sputnik. Кандидатами в президенты Сирии стали три претендента, набравшие необходимое количество голосов депутатов, среди них нынешний глава государства Башар Асад, сообщает РИА Новости со ссылкой на Высший конституционный суд Сирийской Арабской Республики.

"Конституционный суд в первом заявлении принял имена трех кандидатов: Абдаллах Саллюм Абдаллах, Башар Хафез Асад и Махмуд Ахмад Мерии", - заявил глава высшего конституционного суда САР Мохаммад Ляхам на пресс-конференции.

Согласно конституции Сирии, парламент принимал заявки кандидатов на протяжении 10 дней после объявления начала предвыборной кампании (с 19 апреля). Однако участвовать в выборах смогут только те граждане, за кого проголосовали не менее 35 депутатов.

Президент Сирии Башар Асад
© AFP 2019 / JOSEPH EID
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Так как Народный совет Сирии состоит из 250 депутатов, в президентской гонке теоретически могут участвовать не более семи человек. При этом у кандидата от партии Арабского социалистического возрождения "Баас", генсеком которой является Асад, больше всего шансов, так как она имеет 167 кресел в парламенте.

Остальные голоса в Народном совете - у независимых депутатов (их 70) и представителей партий, которые входят в коалицию "Национальный прогрессивный фронт" (их 13 человек).

Президентские выборы в Сирии назначены на 26 мая.

В мае 2018 года Сирия признала независимость Абхазии, между странами установились дипломатические отношения.

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