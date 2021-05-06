Лавров: ситуация в Нагорном Карабахе нормализовалась

СУХУМ, 6 мая - Sputnik. Ситуация "на земле" в Нагорном Карабахе нормализовалась, незначительные инциденты оперативно и эффективно урегулируются российскими миротворцами, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, сообщает РИА Новости.

"В нагорно-карабахском урегулировании мы наблюдаем позитивные тенденции. Ситуация на земле существенно нормализовалась. Российский миротворческий контингент выступает гарантом безопасности, он развернут вдоль линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора. Незначительные инциденты, без которых, наверное, ни одна операция не проходит, оперативно и эффективно урегулируются нашими миротворческими военнослужащими. Они же уделяют постоянное внимание и завершению обмена военнопленными", - сказал Лавров на встрече с главой МИД Армении Арой Айвазяном.

Лавров также отметил, что трехсторонняя рабочая группа на уровне вице-премьеров "работает активно, ритмично, и мы заинтересованы в том, чтобы эта работа и дальше продолжалась и способствовала налаживанию диалога между Баку и Ереваном для обеспечения устойчивого экономического развития Южного Кавказа".

Со своей стороны глава армянского МИД отметил, что в рамках визита Лаврова министры "уже обсудили пару вопросов по нагорно-карабахскому урегулированию".

"В этом контексте подчеркиваем важность формирования условий для возобновления мирного процесса под эгидой тройки сопредседателей ОБСЕ. Важнейший вопрос - обеспечение выполнения Азербайджаном освобождения всех военнопленных и насильственно удерживаемых лиц, эту задачу необходимо разрешить как можно скорее, на что указывают также многочисленные данные о продолжающихся преступлениях", - добавил Айвазян.

Он подчеркнул, что не менее остро стоит вопрос создания условий для возвращения беженцев в свои дома, оказания гуманитарной помощи населению, а также восстановление экономики Нагорного Карабаха и разблокировки транспортных коммуникаций.

В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве России Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

Читайте также: