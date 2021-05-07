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Эрдоган рассказал о планах совместного с Россией производства "Спутник V" в Турции

© Sputnik / Евгений Биятов
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Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (1063)
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Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" одобрена в 64 странах с общим населением свыше 3,2 миллиарда человек.

СУХУМ, 7 мая - Sputnik. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что обсудил с российским коллегой Владимиром Путиным поставки вакцины от коронавируса "Спутник V" в больших объемах и ее совместное производство, передает РИА Новости.

"У нас были переговоры с Путиным по поводу российской вакцины "Спутник V", мы ее получим в очень серьезном объеме. Затем мы начнем ее совместное производство в Турции", - сказал Эрдоган журналистам.

Ранее в пресс-службе Кремля сообщали, что Путин и Эрдоган в среду обсудили по телефону возможности налаживания совместного производства вакцины "Спутник V" на турецких предприятиях.

Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" одобрена в 64 странах с общим населением свыше 3,2 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений от государств препарат занимает второе место в мире. По информации РФПИ и НИЦ Гамалеи, эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян.

Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (1063)

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