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Власти уточнили число погибших при стрельбе в Казани

© Foto / Пресс-служба НАК
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Sputnik Абхазия
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Стрельбу в учебном заведении учинил 19-летний студент колледжа, знакомые характеризуют его как тихого и необщительного. Известно, что с сентября он пропускал занятия, а с середины апреля и вовсе перестал выходить на связь.

СУХУМ, 11 мая - Sputnik. Глава Татарстана Рустам Минниханов заявил о том, что число жертв стрельбы в Казани достигло девяти. Об этом сообщает РИА Новости.

"Мы потеряли семерых детей – это восьмиклассники: четыре мальчика и три девочки. Кроме этого, потеряли одного учителя и потеряли еще одну женщину-работника", – цитирует его пресс-служба.

По словам Минниханова, 18 учащихся доставлены в детскую клиническую больницу. Среди них есть и дети с огнестрельными ранениями, а также переломами и ушибами. Врачи борются за жизнь каждого.

© Видео Ruptly / Видео очевидцев
Стрельба в школе в Казани: кадры с места происшествия

Госпитализированы и двое взрослых с огнестрельными ранениями, рассказал глава республики.

Руководитель пресс-службы президента Татарстана ранее сообщила, что пострадавшие получат от 200 до 400 тысяч рублей, семьи погибших – по миллиону рублей.

Во вторник 11 мая 19-летний студент открыл огонь в Казанской школе № 175. Атаковавшего задержали. Выяснилось, что у него было официально зарегистрированное оружие. Возбуждено уголовное дело о массовом убийстве. Завтра в Татарстане день траура.

После инцидента президент России Владимир Путин поручил главе Росгвардии ужесточить положения о гражданском обороте оружия.

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