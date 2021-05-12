Названа дата отключения пользователей, не принявших новые правила WhatsApp

Внедрение нового соглашения WhatsApp планировалось еще в феврале, но из-за волны возмущений, компания сдвинула сроки до середины мая, чтобы за это время пользователи смогли в "удобном для них темпе" ознакомиться с обновлениями и принять их.

СУХУМ, 12 мая - Sputnik. Мессенджер WhatsApp, принадлежащий Facebook, постепенно ограничит некоторые функции, в том числе звонки и сообщения, тем пользователям, которые не примут обновленное пользовательское соглашение после 15 мая, сообщает РИА Новости со ссылкой на сайте мессенджера.

Через несколько недель напоминание об обновлении станет неотклоняемым, и "начиная с этого времени функциональность WhatsApp будет ограничена до тех пор, пока вы не примете обновление", говорится на сайте. Сроки при этом могут варьироваться у разных пользователей.

С этого момента у пользователей не будет доступа к списку чатов, но при этом останется возможность отвечать на звонки, а если включены уведомления - то и на сообщения, и также можно будет перезванивать при пропущенном звонке, сообщается на сайте.

Через несколько недель такой ограниченной функциональности, пользователи уже не смогут получать ни входящие звонки, ни уведомления, и "WhatsApp прекратит отправку сообщений и звонков на ваш телефон". Историю чатов можно будет экспортировать, а также скачать отчет об аккаунте, при этом если обновление не принять, аккаунт удален не будет, также сообщила компания.

О намерении ограничить доступ к некоторым функциям мессенджера сообщали СМИ в конце февраля. WhatsApp ранее обновил пользовательское соглашение, добавив в него пункт о передаче личных данных корпорации Facebook. В тексте соглашения указано, что WhatsApp как часть корпорации Facebook будет делиться со всем "семейством приложений" корпорации необходимой информацией о пользователе для анализа его привычек и вкусов.

Позже в компании сообщили, что внедрение нового соглашения переносится с 8 февраля на 15 мая, чтобы в течение этого времени пользователи смогли в "удобном для них темпе" ознакомиться с обновлениями и принять их.