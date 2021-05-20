Аслан Бжания встретился с семьей генерала Уалида Маршан в Сирии

Делегация Абхазии во главе с президентом Асланом Бжания находится с официальным визитом в Сирии с 16 мая.

СУХУМ, 20 мая - Sputnik. Президент Абхазии встретился с семьей Уалида Маршан, военного и общественного деятеля Сирийской Арабской Республики, генерала-майора армии Сирии, представителя абхазской диаспоры. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Перед приездом к семье, глава государства почтил память Уалида Маршан, возложив цветы к его могиле.

Абхазскую делегацию встретили вдова генерала Жансет Казанба и его сын Халид Маршан. Сын Уалида Маршан поприветствовав гостей отметил, что для их семьи это исторический день.

"Диаспоры Северного Кавказа в Сирии, принимали участие во всех значимых государственных событиях в нашей стране. Сирийские кавказцы, в том числе абхазы, внесли огромный вклад в защиту нашей родины. Около ста человек из Северного Кавказа погибли в рядах сирийской армии и национального ополчения. Благодаря стойкости нашего президента Башара Асада, мы отстояли свою республику. Если бы не он, мы бы не смогли сегодня вас принять. Посетив наш дом сегодня, вы оказали нам честь, спасибо вам и все абхазкой делегации", - сказал Халид.

Халид Маршан вручил Аслану Бжания подарок от имени всей семьи Маршан - шпагу генерала Абаза: "Она была при нем, когда он окончил военную академию. Для нас она является бесценной. Уверен, что в ваших руках она будет в целостности и сохранности", - сказал Маршан.

Со своей стороны Жансет Казанба поблагодарила Аслана Бжания за визит.

"В знак преданности за то, что в Сухуме на земле предков, установили памятник Уалиду Маршан, мы дарим вам эту шпагу, она имеет для нас очень важное значение. Мы хотим, чтобы эта шпага находилась в Сухуме", - сказала Жансет Казанба.

Президент Абхазии поблагодарил семью за теплый прием. "Мы хорошо знаем, что ваша семья сделала очень многое для Сирийской Арабской Республики. Имя генерала Уалида Маршан, ваши имена вписаны золотыми буквами не только в истории Сирии, но и Абхазии. Прошу Бога, чтобы ваша семья жила в здравии. Мира и процветания всему сирийскому народу", - сказал Бжания.

В завершение встречи Аслан Бжания и Валерий Кварчия вручили памятные подарки семье генерала Уалида Маршан.

Официальный визит делегации Абхазии в Сирию начался 16 мая, на следующий день 17 мая в Дамаске прошли переговоры президентов двух стран. Также в рамках визита Абхазия и Сирия подписали Соглашение о сотрудничестве между портами, и состоялось первое заседание совместного абхазо-сирийского Комитета по экономическому, торговому, научному, техническому и культурному сотрудничеству. Кроме того, была утверждена группа дружбы между парламентами двух стран, в которую вошли 15 сирийских депутатов, был подписан договор о межпарламентском сотрудничестве между государствами, а также состоялось открытие Торгового дома Абхазии под эгидой Торгово-промышленной палаты республики.

Сирия признала независимость Абхазии 29 мая 2018 года.