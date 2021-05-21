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Лавров назвал условие дружбы с Западом

© Sputnik / Кирилл Каллиников
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Sputnik Абхазия
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Отношения России и Запада ухудшились после событий на Украине и возвращения Крыма. Помимо этого, Вашингтон неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в президентские выборы и хакерских атаках.

СУХУМ, 21 мая - Sputnik. Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров назвал условие, на котором Москва намерена строить отношения с западными странами, пишет РИА Новости.

"Мы готовы с Западом дружить, но подчеркну: только с чувством собственного достоинства, которое мы унаследовали за столетия, тысячелетия существования нашей страны от наших предков. Благополучие наших граждан — это главная цель внешней политики", — сказал он во время выступления перед участниками просветительского марафона "Новое знание".

Министр добавил, что при этом Россия не может развивать отношения, игнорируя свою историю и традиции, которые имеют ценность для каждого россиянина.

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"Мы всегда держались на национальной гордости, это очень важная черта, далеко не у всех наций она присутствует, и на нашем патриотизме, включая защиту справедливости и готовность помочь слабым. Это величайшие человеческие качества, и если в обычной жизни, в быту мы ими восхищаемся, то, несомненно, они должны проявляться в нашей позиции на международной арене", — уточнил Лавров.

На этой неделе глава МИД России встретился со своим американским коллегой Энтони Блинкеном на полях министерской сессии Арктического совета в Рейкьявике. Стороны выразили готовность развивать отношения. Представители двух государств подготовят предложения президентам для встречи, в том числе по вопросам стратегической стабильности.

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