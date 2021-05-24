Донецк обвинил Киев в обстреле из минометов окраин города

СУХУМ, 24 мая – Sputnik. Украинские силовики обстреляли окраины Донецка, выпустив четыре мины калибром 60 миллиметров. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представительство самопровозглашенной Донецкой народной республики в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

"Сегодня в 17.30 вооруженные формирования Украины открыли огонь из минометов калибром 60 миллиметров по поселку шахты "Трудовская" на западной окраине Донецка... Зафиксированы повреждения газопровода низкого давления,... повреждена трансформаторная подстанция. Без электроснабжения остались 190 частных жилых домов", - сказал представитель ДНР.

Ранее в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий.

Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

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