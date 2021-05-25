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Россия восстанавливает авиасообщение еще с пятью странами

© Sputnik / Владимир Астапкович
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Sputnik Абхазия
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В период после пандемии перелеты из России вновь начались уже в 27 стран. Ранее разрешенные полеты в Великобританию, Танзанию сейчас приостановлены.

СУХУМ, 25 мая - Sputnik. Россия возобновляет полеты  еще в пять стран, это Исландия, Мальта, Мексика, Португалия и Саудовская Аравия, сообщает РИА Новости.

© Видео Ruptly
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Отмечается, что восстановление авиасообщения проходит на взаимной основе.

Также Россия увеличивает число регулярных рейсов с Южной Кореей, Финляндией и Японией.

Помимо этого, возобновляются полеты за рубеж из международных аэропортов в Омске, Сыктывкаре, Челябинске, Магнитогорске и Улан-Удэ.

Регулярное и чартерное авиасообщение России с другими странами произошло в марте 2020 года в связи с пандемией коронавируса. Исключением были вывозные перелеты, а также грузовые, почтовые, санитарные и некоторые другие рейсы. С августа в России началось постепенное возобновление международного авиасообщения.

Сейчас авиасообщение восстановлено с 27 странами. Ранее разрешались полеты в Великобританию, Танзанию и Турцию, однако из-за эпидобстановки полеты в первые две страны были приостановлены, в последнюю - ограничены.

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