Россия восстанавливает авиасообщение еще с пятью странами

В период после пандемии перелеты из России вновь начались уже в 27 стран. Ранее разрешенные полеты в Великобританию, Танзанию сейчас приостановлены.

СУХУМ, 25 мая - Sputnik. Россия возобновляет полеты еще в пять стран, это Исландия, Мальта, Мексика, Португалия и Саудовская Аравия, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что восстановление авиасообщения проходит на взаимной основе.

Также Россия увеличивает число регулярных рейсов с Южной Кореей, Финляндией и Японией.

Помимо этого, возобновляются полеты за рубеж из международных аэропортов в Омске, Сыктывкаре, Челябинске, Магнитогорске и Улан-Удэ.

Регулярное и чартерное авиасообщение России с другими странами произошло в марте 2020 года в связи с пандемией коронавируса. Исключением были вывозные перелеты, а также грузовые, почтовые, санитарные и некоторые другие рейсы. С августа в России началось постепенное возобновление международного авиасообщения.

Сейчас авиасообщение восстановлено с 27 странами. Ранее разрешались полеты в Великобританию, Танзанию и Турцию, однако из-за эпидобстановки полеты в первые две страны были приостановлены, в последнюю - ограничены.