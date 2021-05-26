В Сирии проходят выборы президента

Голосование на выборах президента Сирии началось в 7:00 по местному времени и продлится до 19:00.

СУХУМ, 26 мая - Sputnik. В Сирии начались президентские выборы, по всей стране открылось более 12 тысяч избирательных участков, сообщает РИА Новости.

На пост президента претендуют три кандидата: действующий главы государства, генеральный секретарь партии БААС Башар Асад, кандидат от внутренней оппозиции Махмуд Ахмед Мерии и бывший депутат от социалистической партии Абдаллах Саллюм Абдаллах.

Участки будут открыты до 19:00, но при необходимости их работу могут продлить еще на пять часов. За выборами на протяжении всего дня будут следить журналисты со всего мира и наблюдатели, приглашенные из разных стран.

Как ранее рассказал РИА Новости глава высшей судебной избирательной комиссии Самер Змейрик, жители захваченной террористами провинции Идлиб и контролируемой курдами провинции Ракка смогут проголосовать в местах своего временного проживания. Отмечалось, что в освобожденной части Идлиба в координации с губернатором и районной избирательной комиссией будут оборудованы два избирательных участка.

На президентских выборах территория Сирийской Арабской Республики считается единым избирательным округом.

Президентом Сирии может быть избран гражданин, достигший 40 лет на начало года, в котором проводятся выборы, имеющий сирийское гражданство по рождению от родителей, которые также имеют сирийское гражданство по рождению, при этом он не должен иметь никакого иного гражданства, кроме сирийского. Кроме того, кандидат должен состоять в браке только с гражданином/гражданкой Сирии и постоянно проживать в Сирийской Арабской Республике не менее десяти лет.