17:19 26 Мая 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD73.47
  • EUR89.94
Поиск

Абхазские дипломаты наблюдают за президентcкими выборами в Сирии

© Foto / Министерство Иностранных дел РА
В мире
Получить короткую ссылку
58 0 0
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/05/1a/1032499613.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/world/20210526/1032499575/Abkhazskie-diplomaty-nablyudayut-za-prezidentckimi-vyborami-v-Sirii.html

Выборы президента Сирийской Арабской Республики проходят 26 мая, действующий глава государства Башар Асад уже проголосовал.

СУХУМ, 26 мая - Sputnik. Представители Абхазии следят за ходом президентских выборов в Сирии в качестве международных наблюдателей, сообщается на сайте МИД Абхазии.

© Sputnik / Михаил Воскресенский
В Сирии проходят выборы президента

Наблюдателями от Абхазии стали посол Республики Абхазия в Сирийской Арабской Республике Баграт Хутаба, помощник посла Кутейба Фом Хасан и советник посольства по работе с диаспорой Жанбу Абаза Агрба, отмечается в сообщении дипведомства.

По словам Баграта Хутаба, на каждом участке находятся по три-четыре человека, наблюдатели от Абхазии закреплены на трех избирательных участках.

На пост президента Сирии претендуют три кандидата: действующий глава государства, генеральный секретарь партии БААС Башар Асад, кандидат от внутренней оппозиции Махмуд Ахмед Мерии и бывший депутат от социалистической партии Абдаллах Саллюм Абдаллах.

Наблюдатели прибыли также из России, Южной Осетии, Китая, Ирана, Ирака и Беларуси.

Предыдущие выборы президента Сирии прошли в 2014 году, лидер Партии арабского социалистического возрождения Башар Асад победил тогда с 88,7% голосов избирателей.

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Легенда мировой поп-музыки: 80 лет Бобу Дилану
Башар Асад проголосовал на выборах президента Сирии
Отдых в Абхазии: правила и способы въезда
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться