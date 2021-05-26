Абхазские дипломаты наблюдают за президентcкими выборами в Сирии

СУХУМ, 26 мая - Sputnik. Представители Абхазии следят за ходом президентских выборов в Сирии в качестве международных наблюдателей, сообщается на сайте МИД Абхазии.

Наблюдателями от Абхазии стали посол Республики Абхазия в Сирийской Арабской Республике Баграт Хутаба, помощник посла Кутейба Фом Хасан и советник посольства по работе с диаспорой Жанбу Абаза Агрба, отмечается в сообщении дипведомства.

По словам Баграта Хутаба, на каждом участке находятся по три-четыре человека, наблюдатели от Абхазии закреплены на трех избирательных участках.

На пост президента Сирии претендуют три кандидата: действующий глава государства, генеральный секретарь партии БААС Башар Асад, кандидат от внутренней оппозиции Махмуд Ахмед Мерии и бывший депутат от социалистической партии Абдаллах Саллюм Абдаллах.

Наблюдатели прибыли также из России, Южной Осетии, Китая, Ирана, Ирака и Беларуси.

Предыдущие выборы президента Сирии прошли в 2014 году, лидер Партии арабского социалистического возрождения Башар Асад победил тогда с 88,7% голосов избирателей.