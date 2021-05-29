Во Вьетнаме выявили вариант COVID с признаками британского и индийского штаммов

На сегодняшний день в категорию вируса SARS-CoV-2, вызывающего "предмет озабоченности" ВОЗ, отнесены штаммы, впервые обнаруженные в Англии, ЮАР, Бразилии и Индии.

СУХУМ, 29 мая - Sputnik. Министерство здравоохранения Вьетнама сообщило об обнаружении нового варианта коронавируса с характеристиками существующих британского и индийского штаммов, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание VnExpress.

Министр здравоохранения Вьетнама Нгуен Тхань Лонг заявил, что генетическое секвенирование анализов нескольких пациентов выявило наличие сразу двух распространенных вариантов коронавируса.

Как пишет издание, вьетнамский гибридный штамм ковид гораздо заразнее и легко передается по воздуху.

Сообщается также, что в новом варианте коронавируса кроется причина стремительного увеличения числа новых случаев заболевания, фиксируемых в стране.

Под штаммом вируса ученые подразумевают ветвь, которая одной или несколькими мутациями отличается от своего "родителя". Чем больше вирусы циркулируют, тем больше они способны изменяться, приспосабливаясь к окружающей среде. Таким образом происходит эволюция вируса.