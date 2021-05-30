Глава РФПИ: мы видим ажиотажный спрос на "Спутник V" во всем мире

Российская вакцина "Спутник V" одобрена уже в 66 странах с общим населением более 3,2 миллиарда человек.

СУХУМ, 30 - мая - Sputnik. Во всем мире наблюдается большой интерес к вакцине "Спутник V", заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Об этом сообщает РИА Новости.

Такой ажиотаж вызван эффективностью и безопасностью российского препарата, объяснил Дмитриев. Он отметил, что в высокой эффективности "Спутника V" уже убедились во многих странах, к примеру в Мексике, Аргентине и Венгрии.

"Мы видим действительно абсолютно ажиотажный спрос на российскую вакцину во всем мире, и это связано с тем, что она показывает лучшие результаты и с точки зрения эффективности, и с точки зрения безопасности", - сказал глава РФПИ в эфире "России-1".

Российская вакцина "Спутник V" - первый в мире препарат для профилактики коронавирусной инфекции COVID-19, разработанный Национальным центром имени академика Н. Ф. Гамалеи. В настоящее время "Спутник V" одобрен в 66 странах с общим населением более 3,2 миллиарда человек.

Вакцинация "Спутником V" проходит и в Абхазии, кампания началась 11 мая. На сегодня первую дозу препарата получили уже более тысячи человек.

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