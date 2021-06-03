12:20 03 Июня 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD73.50
  • EUR89.69
Поиск

Президент Сирии Башар Асад привился вакциной "Спутник V"

© Sputnik / Михаил Климентьев
В мире
Получить короткую ссылку
Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (1078)
11 0 0
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/06/03/1032550300.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/world/20210603/1032550369/Prezident-Sirii-Bashar-Asad-privilsya-vaktsinoy-Sputnik-V.html

Сирия входит в число более шести десятков стран, в которых проходит вакцинация российским препаратом от коронавируса.

СУХУМ, 3 июн - Sputnik. Президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад уже привился российской вакциной от COVID-19 "Спутник V", передает РИА Новости. Об этом сообщил посол Сирии в России Рияд Хаддад на международном форуме в Петербурге.

"Да, вакцинировался", - сказал посол.

Он рассказал, что в Сирии идет вакцинация населения от коронавируса препаратом "Спутник V". Вначале вакцинировали врачей и первых лиц страны.

Петербургский международный экономический форум проходит 2-5 июня в очном формате.

Читайте также:

Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (1078)

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Сладкие страсти: конкурс кондитеров в Сухуме
Песчаная буря накрыла улицы Астрахани
Отдых в Абхазии: правила и способы въезда
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться