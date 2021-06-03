Президент Сирии Башар Асад привился вакциной "Спутник V"

Сирия входит в число более шести десятков стран, в которых проходит вакцинация российским препаратом от коронавируса.

СУХУМ, 3 июн - Sputnik. Президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад уже привился российской вакциной от COVID-19 "Спутник V", передает РИА Новости. Об этом сообщил посол Сирии в России Рияд Хаддад на международном форуме в Петербурге.

"Да, вакцинировался", - сказал посол.

Он рассказал, что в Сирии идет вакцинация населения от коронавируса препаратом "Спутник V". Вначале вакцинировали врачей и первых лиц страны.

Петербургский международный экономический форум проходит 2-5 июня в очном формате.

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