Глава Минздрава России назвал стоимость вакцины "Спутник V"

Всего для вакцинации россиян от коронавирусной инфекции закупили уже свыше 30 миллионов доз "Спутника V".

СУХУМ, 7 июн - Sputnik. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил в интервью РИА Новости, что стоимость вакцины "Спутник V" с учетом доставки достигает 900 рублей.

"Конечно же, ковид вызвал дополнительные расходы. Это в первую очередь расходы на вакцинацию - "Спутник V" стоит порядка 900 рублей с учетом доставки, все это оплачивается государством сегодня", - сказал Мурашко.

По его словам, для проведения вакцинации россиян от коронавирусной инфекции было закуплено уже более 30 миллионов доз "Спутника V".

Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах России. Минздрав в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".

В Абхазию первая партия российского препарата "Спутник V" поступила в количестве 6500 доз 30 апреля. Кампания по вакцинации началась 11 мая.

По состоянию на 4 июня прививку от новой коронавирусной инфекции COVID-19 в Абхазии сделали 2076 человек.