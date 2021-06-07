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Богатейший человек в мире Джефф Безос полетит в космос

© Foto / NASA
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Sputnik Абхазия
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Еще одно пассажирское место на космическом корабле с Джеффом Безосом разыгрывается на онлайн-аукционе.

СУХУМ, 7 июн - Sputnik. Основатель Amazon Джефф Безос, богатейший человек в мире, сообщил, что 20 июля отправится в космос вместе со своим братом на корабле New Shepard своей компании Blue Origin.

"С пяти лет я мечтал о путешествии в космос. Двадцатого июля я отправлюсь в это путешествие со своим братом. Величайшее приключение с моим лучшим другом", - написал Безос в Instagram.

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Публикация от Jeff Bezos (@jeffbezos)

Ранее Blue Origin начала онлайн-аукцион по розыгрышу одного пассажирского места на борту многоразового суборбитального корабля New Shepard, полет которого запланирован на 20 июля. Имя счастливчика станет известно 12 июня в ходе онлайн-торгов в режиме реального времени.

В компании Blue Origin сообщили, что Безосы полетят вместе с победителем аукциона. Корабль New Shepard прошел 15 тестовых полетов, последний из них - в середине апреля.

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