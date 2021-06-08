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Названы самые высокооплачиваемые профессии на удаленке

© Sputnik / Екатерина Чеснокова
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Sputnik Абхазия
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В списке самых высокооплачиваемых профессий на удаленной работе заработная плата варьируется от 150 до 300 тысяч рублей.

СУХУМ, 8 июн - Sputnik. Самыми высокооплачиваемыми вакансиями на удаленке в июне оказались аналитик 1С и глава отдела интернет-маркетинга. Такими данными поделился с РИА Новости сервис "Работа.ру".

Специалисты на таких должностях могут зарабатывать до 300 тысяч рублей в месяц, по подсчетам сервиса. 

Аналитик должен иметь высшее техническое или экономическое образование, опыт работы с конфигурациями на платформе 1С: Предприятие, знать внутренние механизмы платформы, иметь завершенные проекты с глубокой модификацией стандартного функционала 1С.

© Sputnik / Томас Тхайцук
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Руководитель отдела интернет-маркетинга должен иметь не менее трех лет опыта. Он должен уметь строить отделы интернет-маркетинга, делать портфолио из созданных лендингов с высокой конверсией, владеть копирайтингом, знать основы дизайна. Преимуществом будет высшее образование в топовых технических вузах и опыт продвижения IT-сервисов.

Как рассказывает сервис, чуть меньше, от 250 тысяч рублей может зарабатывать и HR-директор. Требуется высшее образование в сфере и опыт работы от полугода.

Зарплату от 180 тысяч предлагают менеджеру по работе с клиентами в типографской компании. От соискателя требуется опыт работы от года в аналогичной или смежной сфере.

Также в список самых высокооплачиваемых вакансий июня вошел специалист по контекстной рекламе. Ему готовы предложить до 150 тысяч рублей. 

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