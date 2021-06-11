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В России предложили отменить два ПЦР-теста для привитых граждан при въезде

© Sputnik / Мурад Оруджев
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Роспотребнадзор в конце апреля обязал всех россиян, возвращающихся из-за рубежа, сдавать ПЦР-анализ на COVID-19 и до получения результатов теста находиться на самоизоляции.

СУХУМ, 11 июн - Sputnik. Роспотребнадзор предложил отменить требование для привитых или имеющих антитела россиян о сдаче двух ПЦР-тестов на коронавирусную инфекцию при пересечении государственной границы. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

© Sputnik / Акоп Кущян
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Прим этом обязательным останется размещение информации о вакцинации от COVID-19 или результатов исследования на иммуноглобулины IgG в диапазоне положительных референсных значений на едином портале Госуслуг.

Гражданам стран-членов Евразийского экономического союза с 1 июля 2021 года при пересечении границы России нужно сдать тест на коронавирус не ранее чем за три дня до прибытия в страну и подтвердить наличие отрицательного результата через приложение "Путешествую без COVID-19".

С 1 мая вернувшиеся из-за рубежа россияне должны сдать два теста на коронавирус: первый нужно сдать в течение 72 часов после возвращения, а второй — в срок до пяти дней с момента прибытия. До получения анализов необходимо соблюдать режим изоляции. Полученные результаты следует загрузить на сайт Госуслуг.

Пройти тесты на COVID-19 должны все граждане России, въезжающие в страну на любом виде транспорта.

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