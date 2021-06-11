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Стало известно, сколько человек скончалось в России от COVID-19 в 2020 году

© Sputnik / Кирилл Шипицин
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Число смертей от коронавируса в России в 2020 году составляет 6,8% к общему числу умерших в прошлом году.

СУХУМ, 11 июн - Sputnik. В 2020 году от коронавируса скончались более 144 тысяч россиян, пишет РИА Новости со ссылкой на данные Росстата.

Росстат опубликовал статистический бюллетень "Естественное движение населения РФ за 2020 год".

В соответствии с документом, от коронавирусной инфекции в России в 2020 году скончалось 144 691 человек, это 6,8% к общему числу умерших в прошлом году.

Всего смертность в России составила 2,14 миллиона человек, на 340 тысяч человек больше, чем в 2019 году; рождаемость - 1,43 миллиона человек, наблюдается снижение на 44,5 тысячи по сравнению с 2019 годом.

Среди наиболее частых причин смертности в РФ в прошлом году были:

  • болезни системы кровообращения - от них скончались 938,5 тысячи человек (43,9% к общему числу умерших в прошлом году)
  • смертность от новообразований - почти 296 тысяч человек (13,8% от общего числа умерших)
  • от болезней органов дыхания скончалось 96,5 тысячи человек, это на 63,1% больше, чем в 2019 году (59,2 тысячи случаев)
  • от пневмонии скончалось 58,3 тысячи человек (рост более чем в 2 раза по сравнению с 2019 годом).
  • от болезней нервной системы скончались 122,3 тысячи человек, на 20% больше чем в 2019 году.

Рост смертности в прошлом году зафиксирован также от болезней эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ.

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