Мэр Москвы усилил COVID-меры из-за ухудшения эпидситуации

СУХУМ, 12 июн - Sputnik. В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в Москве возвращаются ограничения на работу развлекательных центров, детских комнат в торговых центрах и на работу ночных заведений, также неделя с 15 до 20 июня объявлена нерабочей, соответствующий указ подписал в субботу мэр Сергей Собянин.

Как сообщил Собянин в своем блоге, за последнюю неделю ситуация с распространением коронавирусной инфекции резко осложнилась, количество вновь выявленных заболевших подскочило до пиковых значений прошлого года.

По его словам, чтобы обеспечить медицинской помощью большой поток пациентов, тысячи коек в городских стационарах снова перепрофилируются под коронавирус.

Возврат на удаленку

По словам мэра, в этой ситуации перейти на удаленку нужно как можно большему количеству работников, не прошедших вакцинацию от COVID-19: не менее 30% от списочного состава организаций. Особенно это касается пожилых людей старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями, которые пока не сделали прививку.

Кроме того, людям старшего поколения следует воздержаться от поездок, побыть дома или на даче.

Дополнительные выходные

Как отметил мэр, чтобы приостановить рост заболеваемости и сохранить жизни людей, он подписал указ, предусматривающий нерабочие дни с 15 по 19 июня с сохранением заработной платы. Таким образом, "длинные выходные" в Москве продлятся девять дней – с 12 по 20 июня.

Это решение касается предприятий и организаций всех форм собственности, которые обычно не работают по воскресеньям. И не распространяется на организации, которые имеют критически важное значение для обеспечения функционирования городской инфраструктуры, а также на предприятия оборонки, "Росатома", "Роскосмоса" и некоторых других стратегических отраслей.

Работа развлекательных заведений

Мэр сообщил, что с 13 по 20 июня снова приостанавливается работа детских игровых комнат и фуд-кортов в торговых центрах и других аналогичных организациях.

Кроме того, в организациях общепита, а также в ночных клубах, караоке, боулингах, на дискотеках и в других развлекательных заведениях вновь вводится запрет на обслуживание посетителей в ночное время – с 23.00 до 6.00, за исключением обслуживания на вынос.

Помимо этого, в крупных городских парках и на природных территориях будут закрыты аттракционы, детские и спортивные площадки, пункты проката, беседки и другие объекты отдыха и развлечений. Фактически в парках можно будет только гулять.

Собянин подчеркнул, что справиться с ситуацией поможет только четкое соблюдение мер и вакцинация, все пункты вакцинации будут работать все это время.