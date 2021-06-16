Объявлен шорт-лист фотоконкурса имени Андрея Стенина в 2021 году

Имя обладателя главной награды конкурса Гран-при и того, как распределятся призовые места в номинациях конкурса, станет известно в сентябре.

СУХУМ, 16 июн - Sputnik. Фотографы из 17 стран вошли в шорт-лист конкурса молодых фоторепортеров памяти Андрея Стенина, сообщает РИА Новости со ссылкой на организаторов.

Лауреатов 2021 года объявило международное жюри конкурса в лице титулованных фотографов и фотоэкспертов. Чтобы выбрать победителей, жюри отсмотрело порядка 4,5 тысячи работ из 70 стран. Шорт-лист с именами лауреатов опубликован на русской и английской версиях сайта конкурса.

В числе участников шорт-листа - представители 17 стран, среди которых Китай, Великобритания, Германия, Испания, Греция, Египет, Индия, Турция и другие. Впервые в шорт-лист вошли молодые фотографы из Индонезии, Мексики и Канады.

"Темы работ лауреатов конкурса-2021 формируют визуальную ленту событий, взорвавших трафики новостных изданий мира прошедшего года. Среди главных - майские протесты в Миннеаполисе, экологическая катастрофа, вызванная беспрецедентным за последние 25 лет нашествием саранчи в Африке и Азии, пандемия COVID-19, уже унесшая миллионы жизни людей по всему земному шару", - говорится в пресс-релизе организаторов конкурса.

Имя обладателя главной награды конкурса – Гран-при и того, как распределятся призовые места в номинациях конкурса, станет известно в сентябре.

До конца года планируется дать старт и традиционному роуд-шоу победителей по городам мира.

Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина организован МИА "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО с целью поддержать молодых фотографов и привлечь внимание общества к задачам современной фотожурналистики.

Фотокорр МИА "Россия сегодня" Андрей Стенин погиб при исполнении служебных обязанностей в Донецкой народной республике в 2014 году. Стенин неоднократно выезжал в горячие точки – до Донбасса были Ливия, Ливан, Сирия, Турция, Египет и другие регионы. За мужество и героизм при исполнении профессионального долга он посмертно награжден орденом Мужества.