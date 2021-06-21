Два автобуса с детьми столкнулись на трассе Джубга - Сочи

Состояние пострадавших в ДТП с двумя автобусами под Туапсе стабильное, тяжелых травм нет. Одного водителя и 15 детей доставили в больницу для осмотра.

СУХУМ, 21 июн - Sputnik. Два автобуса столкнулись в Туапсинском районе Кубани на трассе Джубга - Сочи, в автобусе находились 62 ребенка, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

Один из автобусов загорелся, но был потушен спасателями.

По предварительным данным ГУМВД по Кубани, авария произошла на 23-м километре трассы Джубга - Сочи "Е-97" при организованной перевозке детей из детского оздоровительного лагеря, расположенного в поселке Ольгинка, в Краснодар. Столкнулись автобусы Volvo и MAN, которые двигались в колонне. По информации полиции, предполагаемая причина ДТП - отказ тормозов у одного из автобусов.

Состояние пострадавших в ДТП с двумя автобусами под Туапсе стабильное, тяжелых травм нет.

"Всем пострадавшим была оказана первая необходимая помощь. Девять человек доставили в Туапсинскую районную больницу. Среди них восемь детей и один водитель. Состояние у всех пострадавших стабильное, тяжелых травм и повреждений нет", - сообщается в Telegram-канале оперштаба.

Краевое ГУМВД также сообщало, что в момент ДТП в автобусах находились 62 ребенка, два водителя и два сопровождающих, водителя и 15 детей доставили в больницу для осмотра.

В районе ДТП сотрудниками Госавтоинспекции было введено реверсивное движение. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции, устанавливаются все обстоятельства.