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Глава Минздрава России назвал срок выхода "Спутник Лайт" на рынок

© Foto / Пресс-служба НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи
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В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник Лайт".

СУХУМ, 21 июн - Sputnik. Вакцина "Спутник Лайт" выйдет в гражданский оборот в течение ближайшей недели, она будет доступна в пунктах вакцинации, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в эфире канала "Россия 24".

"Сейчас уже в производстве и на контроле качества находится вакцина "Спутник Лайт", которая достаточно удобно может использоваться для ревакцинации, я думаю, что в течение ближайшей недели мы ее выведем на рынок", - сказал Мурашко.

Он пояснил, что вакцина будет доступна в пунктах вакцинации, первые серии препарата появятся после 25 июня.

Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах России. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 - "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".

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