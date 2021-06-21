В Грузии создали правительственную комиссию "по деоккупации"

14 августа 1992 года Грузия без объявления войны напала на Абхазию, вооруженные формирования Госсовета Грузии вторглись на территорию республики. Боевые действия продолжались больше года.

СУХУМ, 21 июн - Sputnik. Правительственная комиссия по разработке государственной стратегии по деоккупации и мирному урегулированию конфликтов создана в Грузии, она призвана создать единый национальный подход к проблеме, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства Грузии.

"Решением премьер-министра Грузии была создана правительственная комиссия для разработки и реализации "Государственной стратегии Грузии по деоккупации и мирному урегулированию конфликтов". В рамках правительственной комиссии будет создана рабочая группа, которая до конца года с привлечением общественности разработает инклюзивную и комплексную государственную стратегию. Возглавит комиссию министерство иностранных дел", - сказано в заявлении.

По данным ведомства, целью комиссии является создание единого национального подхода и стратегического видения в направлении "деоккупации страны, объединения и мирного разрешения конфликта". В процесс будут вовлечены государственные органы и учреждения, а также гражданское общество.

"До конца года будет проведен ряд встреч, диалогов, дискуссий, консультаций - как на межведомственном уровне, так и с привлечением гражданского общества - с целью выработки государственного видения... В то же время будет вестись интенсивный рабочий процесс со стратегическими партнерами Грузии, чтобы вывести процесс деоккупации и мирного урегулирования страны в активные действия при активном и эффективном участии международного сообщества", - сообщает пресс-служба.

14 августа 1992 года Грузия без объявления войны напала на Абхазию. Началась Отечественная война народа Абхазии. Вооруженные формирования Госсовета Грузии вторглись на территорию Абхазии. Боевые действия продолжались больше года.

27 сентября 1993 года был освобожден Сухум. 30 сентября народ республики отмечает День Победы и Независимости Абхазии.

В августе 2008 года Грузия напала на Южную Осетию. Россия и Абхазия встали на защиту Цхинвала, в результате Тбилиси был вынужден вернуть войска в места постоянной дислокации.

26 августа 2008 года Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии.