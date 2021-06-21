16:33 21 Июня 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD73.20
  • EUR86.89
Поиск

В Грузии создали правительственную комиссию "по деоккупации"

© CC0
В мире
Получить короткую ссылку
20402
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/06/15/1032667269.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/world/20210621/1032667378/V-Gruzii-sozdali-pravitelstvennuyu-komissiyu-po-deokkupatsii.html

14 августа 1992 года Грузия без объявления войны напала на Абхазию, вооруженные формирования Госсовета Грузии вторглись на территорию республики. Боевые действия продолжались больше года.

СУХУМ, 21 июн - Sputnik. Правительственная комиссия по разработке государственной стратегии по деоккупации и мирному урегулированию конфликтов создана в Грузии, она призвана создать единый национальный подход к проблеме, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства Грузии.

© Foto / Министерство иностранных дел Республики Абхазия
МИД Абхазии отчитался об итогах 52-го раунда Женевских дискуссий

"Решением премьер-министра Грузии была создана правительственная комиссия для разработки и реализации "Государственной стратегии Грузии по деоккупации и мирному урегулированию конфликтов". В рамках правительственной комиссии будет создана рабочая группа, которая до конца года с привлечением общественности разработает инклюзивную и комплексную государственную стратегию. Возглавит комиссию министерство иностранных дел", - сказано в заявлении.

По данным ведомства, целью комиссии является создание единого национального подхода и стратегического видения в направлении "деоккупации страны, объединения и мирного разрешения конфликта". В процесс будут вовлечены государственные органы и учреждения, а также гражданское общество.

"До конца года будет проведен ряд встреч, диалогов, дискуссий, консультаций - как на межведомственном уровне, так и с привлечением гражданского общества - с целью выработки государственного видения... В то же время будет вестись интенсивный рабочий процесс со стратегическими партнерами Грузии, чтобы вывести процесс деоккупации и мирного урегулирования страны в активные действия при активном и эффективном участии международного сообщества", - сообщает пресс-служба.

14 августа 1992 года Грузия без объявления войны напала на Абхазию. Началась Отечественная война народа Абхазии. Вооруженные формирования Госсовета Грузии вторглись на территорию Абхазии. Боевые действия продолжались больше года.

27 сентября 1993 года был освобожден Сухум. 30 сентября народ республики отмечает День Победы и Независимости Абхазии.

В августе 2008 года Грузия напала на Южную Осетию. Россия и Абхазия встали на защиту Цхинвала, в результате Тбилиси был вынужден вернуть войска в места постоянной дислокации.

26 августа 2008 года Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии.

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Держать руку на пульсе: абхазские медики и дело их жизни
Лавров прочел стихотворение к 80-летию начала Великой Отечественной войны
График выплат российских пенсий в Абхазии: июнь
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться