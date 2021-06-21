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Минздрав России выработал рекомендации по ревакцинации от коронавируса

© Sputnik / Виталий Белоусов
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Sputnik Абхазия
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В России зарегистрировано четыре вакцины от коронавирусной инфекции, в том числе первая вакцина от COVID-19 в мире "Спутник V".

СУХУМ, 21 июн - Sputnik. Министр здравоохранении России Михаил Мурашко заявил, что повторную прививку от коронавируса в период подъема заболеваемости следует делать раз в полгода, "при спокойной ситуации" — раз в год.

Он добавил, что ревакцинация даст защиту от инфекции, поэтому постоянно проверяться бесполезно.

"Не нужно ходить каждый день проверять какой у вас уровень антител, бессмысленно. Именно задача по ревакцинации в установленные сроки является наиболее оптимальной", — сказал министр в эфире канала "Россия 24".

Минздрав в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи — "Спутник V". Также в России созданы препараты "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак" Центра имени Чумакова РАН.

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