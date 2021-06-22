Российские туристы раскупили все дешевые путевки в Турцию

Авиасообщение между Россией и Турцией возобновилось 22 июня, с этого дня начали осуществляться регулярные и чартерные рейсы.

СУХУМ, 22 июн - Sputnik. Россияне раскупили все дешевые туры в Турцию, остались только более дорогие, пишет РИА Новости со ссылкой на представителей туротрасли.

Такая ситуация сказывается на росте средней стоимости поездки в Турцию, отмечают эксперты.

"То есть не туры подорожали, а в первую очередь бронируется и выбирается все самое бюджетное. Как только самые дешевые предложения уходят из продажи, минимальные цены становятся выше", - сказали в пресс-службе туроператора "Интурист".

По словам представителей сервиса по бронированию туров Level.Travel, в течение первых дней продаж минимальная стоимость тура в Турцию выросла примерно на десять тысяч рублей.

"Еще в пятницу купить тур на семь дней на двоих в отель с тремя звездами можно было за 27 тысяч рублей, включая перелет туда-обратно из Москвы, проживание, трансфер и страховку, в отель четыре звезды — за 33 тысячи рублей, в пять звезд — за 42 тысячи. Сегодня же минимальная стоимость аналогичных туров составляет 37 тысяч, 43 тысячи и 55 тысяч рублей соответственно", - сообщили в сервисе.

Туроператор Tez Tour отметил, что стоимость туров в Турцию за неделю выросла в среднем на 15%. По мнению представителей Tez Tour, на увеличение стоимости окажет влияние празднование Курбан-байрама в Турции в конце июля.

"Местный рынок активно бронирует отели для отдыха в этот период, что может привести к трудностям с наличием номеров", - сказали в компании.

Они также добавили, что сейчас приобрести туры "все включено" в Турцию с заездом до конца июня длительностью семь ночей можно по цене от 49,9 тысячи рублей на двоих с проживанием в отеле категории четыре звезды, от 61,9 тысячи рублей на двоих - пяти звездах.