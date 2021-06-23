Черноморский флот выдворил британский эсминец, нарушивший границу в Черном море

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что РФ беспокоит наращивание инфраструктуры НАТО вблизи ее границ, как и то, что альянс отказывается предметно рассматривать предложения Москвы.

СУХУМ, 23 июн - Sputnik. Черноморский флот совместно с Погранслужбой ФСБ России остановил нарушение российской государственной границы британским эсминцем, пришлось произвести предупредительные выстрелы и бомбометание, пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

"В 11:52 23 июня с.г. эсминец УРО "Дефендер" ВМС Великобритании, действуя в северо-западной части Черного моря, пересек государственную границу Российской Федерации и вошел в территориальное море в районе мыса Фиолент на три километра", - сказали в Минобороны.

Отмечается, что эсминец был предварительно предупрежден о применении оружия в случае нарушения государственной границы РФ, на предупреждение реакции не последовало.

"В 12:06 и 12:08 пограничный сторожевой корабль выполнил предупредительную стрельбу. В 12:19 самолет Су-24М выполнил предупредительное бомбометание (четырьмя осколочно-фугасными авиабомбами калибра 250 мм) по курсу движения эсминца УРО "Дефендер", - говорится в сообщении.

Эсминец УРО "Дефендер" покинул границы территориального моря России в 12:23.

Как заявил сегодня на Московской конференции по международный безопасности начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, корабли НАТО регулярно выполняют провокационные действия в акваториях Черного и Балтийского морей. Он подчеркнул, что в результате создаются предпосылки возникновения инцидентов, что не способствуют снижению напряженности в военной области.