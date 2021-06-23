Минздрав России рассказал, как "Спутник V" влияет на мужскую репродуктивность

Выводы сделаны по итогам исследования, в котором приняли участие 60 мужчин, за ними наблюдали специалисты с марта по июнь 2021 года.

СУХУМ, 23 июн - Sputnik. Вакцинация "Спутником V" не оказала негативного влияния на мужскую репродуктивную систему, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу НМИЦ эндокринологии Минздрава России.

"Вакцинация препаратом "Спутник V" не оказала влияния на уровни общего тестостерона и показатели качества спермы ...по результатам исследования, проведенного группой ученых из НМИЦ эндокринологии Минздрава России. В исследовании приняли участие 60 мужчин, оно продолжалось с марта по июнь 2021 года", - говорится в сообщении.

Ранее ученые из Техасского университета выявили характерный для мужской части населения симптом COVID-19. Результаты исследования опубликовал Express.

Авторы работы выяснили, что коронавирус может поражать семенники больного. К таким выводам они пришли после опытов на хомяках. По их данным, были зафиксированы случаи, когда заразившиеся коронавирусом мужчины жаловались на боли в паховой области, а в некоторых отчетах отмечали снижение уровня тестостерона.

Авторы исследования предполагают, что у мужчин с легким и средним течением болезни может наблюдаться такая же симптоматика.