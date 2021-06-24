Кремль назвал провокацией инцидент с британским эсминцем в Черном море

Накануне британский эсминец Defender вошел на три километра в российские воды в районе мыса Фиолент и был выдворен Черноморским флотом России в связи с нарушением границ.

СУХУМ, 24 июн - Sputnik. В Кремле прокомментировали инцидент с британским эсминцем в Черном море, сообщает РИА Новости. Администрация Путина считает инцидент провокацией, об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Мы сожалеем в связи с тем, что это была сознательная провокация, сознательная и подготовленная. Мы безусловно обеспокоены в связи с подобными действиями британского корабля. Мы считаем подобные действия недопустимыми и не соответствующими международному праву", - сказал Песков журналистам.

При этом он подчеркнул, что пограничники и Вооруженные силы России будут и дальше действовать строго в соответствии с законом, занимать жесткую позицию.

Накануне британский эсминец Defender вошел на три километра в российские воды в районе мыса Фиолент (Крым). После того как пограничный сторожевой корабль открыл предупредительную стрельбу, а Су-24М произвел "предупредительное бомбометание" по курсу движения эсминца, он покинул акваторию страны.

Черноморский флот выдворил британский эсминец, нарушивший границу в Черном море

В Минобороны Соединенного Королевства утверждают, что корабль ВМС совершал мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом, предупредительных выстрелов не производилось.