СМИ с планетарной мощью: Кустурица поздравил МИА "Россия сегодня" с юбилеем

СУХУМ, 24 июн - Sputnik. Работа МИА "Россия сегодня" позволяет аудитории видеть Запад не только в гламурном радужном свете, но и со всеми реальными общественными проблемами, сказал сербский режиссер Эмир Кустурица в связи с 80-летием основания Совинформбюро - предшественника нынешней международной медиагруппы в интервью РИА Новости.

"Сегодняшние СМИ и телеканалы в основном проецируют свою версию реальности, а в отличие от них МИА "Россия сегодня" и RT, которые я смотрю, являются лучшим зеркалом, действительно, и наилучшим образом ее отражают. Благодаря им мы видим тот Запад, который не только в гламуре, Голливуде и антихристианской коалиции, но и видим, как люди там живут на самом деле", - заявил прославленный режиссер.

Кустурица назвал МИА "Россия сегодня" и RT средствами массовой информации, которые обладают планетарной мощью и обращают взгляд аудитории на то, что она раньше не видела.

"Из Голливуда мы получали картину США, которая говорила о благополучии, американской мечте, а сейчас видим на их улицах бездомных, наркоманов, систему, в которой все коммерциализовано и наука не служит на благо человечеству. Поэтому поздравляю с годовщиной и радуюсь существованию таких СМИ", - отметил Кустурица.

В борьбе за читателей, зрителей и слушателей намного важнее истина о том, как живут люди, чем проецирование реальности, считает режиссер.

"Между проекцией и отражением действительности находится большое поле возможностей для таких СМИ, особенно на английском языке, потому и вспомнил RT, которые открывают окно, закрытое на Западе", - подчеркнул Кустурица.

24 июня 1941 года было основано Совинформбюро, от которого ведут свою историю Агентство печати "Новости", РИА Новости и МИА "Россия сегодня". Во время ВОВ бюро информировало общественность зарубежных стран о событиях, происходивших на советско-германском фронте и о работе советского тыла. Сегодня медиагруппа "Россия сегодня" - крупнейший российский поставщик информации для международной аудитории. В России крупнейшим брендом группы является РИА Новости, за рубежом она представлена международным информационным агентством и радио Sputnik.