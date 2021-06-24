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Объявлены победители международного конкурс имени Юрия Левитана

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Проведение конкурса "Герои нашего времени" - часть юбилейных мероприятий медиагруппы "Россия сегодня", приуроченных к 80-летию Советского информбюро.

СУХУМ, 24 июн - Sputnik. Названы лауреаты международного конкурса имени Юрия Левитана "Герои нашего времени", учрежденного медиагруппой "Россия сегодня". Ими стали молодые журналисты и блогеры из России и стран СНГ.

Полный список победителей опубликован на странице конкурса на сайте РИА Новости.

Обладатели первых мест в четырех номинациях получают диплом и денежный приз – 80 тысяч рублей. Участники, занявшие второе и третье место, будут награждены памятными дипломами. Авторы работ, победивших в специальной номинации от Лаборатории медиа, получат доступ к онлайн-школе по SMM и "Король коммуникации", школе для YouTube-блогеров "Ты в тренде", онлайн-школе интернет-коммуникаций.

 Лучшими работами по мнению экспертного жюри стали:

"В этом году мы отмечаем важную для нас дату — 80-летие создания Совинформбюро, от которого ведет свою историю наша медиагруппа. Конкурс имени Юрия Левитана, приуроченный к юбилейной дате, получил множество историй, которые рассказывают об истинных героях – простых людях, которые готовы жертвовать собой ради других и вдохновляют своим примером окружающих. Участники продемонстрировали журналистское мастерство на высшем уровне. Этот проект открыл талантливых авторов в разных медиаформатах, и нам приятно, что молодое поколение берет пример с лучших", — отметил генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.

Журналисты и блогеры присылали свои работы со всех уголков России и постсоветского пространства. Организаторы получили более 200 историй о героях нашего времени из 40 регионов России, шести стран и одной самопровозглашенной республики - ЛНР.

В специальной номинации "Творческий потенциал" были отмечены сразу три работы:

Эта номинация была задумана, чтобы поощрить начинающих авторов и команды, которые не прошли на дальнейшие этапы, чтобы они не опускали руки и понимали, что высоких результатов можно добиться при постоянном развитии и совершенствовании имеющихся навыков, рассказала исполнительный директор Лаборатории медиа, директор по развитию МАСТ.

© Sputnik / Максим Блинов
Путин поздравил коллектив МИА "Россия сегодня" с 80-летием

Проведение конкурса "Герои нашего времени" - часть юбилейных мероприятий медиагруппы "Россия сегодня", приуроченных к 80-летию Совинформбюро. От Советского информбюро, которое было основано через два дня после начала Великой Отечественной войны, 24 июня 1941 года, ведут свою историю крупнейшие международные новостные агентства России - Агентство печати "Новости", РИА Новости и международная медиагруппа "Россия сегодня". В течение года на ресурсах медиагруппы и внешних площадках будет реализован ряд проектов, посвященных истории агентств и тем, кто работал в них в разные годы.

"Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. Медиагруппа "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов: за рубежом – международное новостное агентство и радио Sputnik, в России – РИА Новости, Прайм, ИноСМИ, Украина.ру, Baltnews и ТОК. Следите за новостями "России сегодня" в телеграм-канале пресс-службы - "Зубовский, 4".

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